Sheinbaum llama a defender la soberanía

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Cancún, Quintana roo.- La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a mantener la unidad en defensa de la independencia y la soberanía nacional y afirmó que uno de los principales cambios de la Cuarta Transformación ha sido recuperar la dignidad y el orgullo de ser mexicano.

Al continuar sus giras por el país con motivo de su Segundo Informe de Gobierno, la Mandataria federal sostuvo que las diferencias entre quienes han encabezado las transformaciones de México no deben estar por encima de la unidad cuando se trata de defender a la patria y buscar mejores condiciones de vida para el pueblo.

En el malecón de Cancún, Sheinbaum hizo un recuento de distintos episodios de la historia nacional, desde la Independencia hasta la Cuarta Transformación, para destacar que México ha enfrentado históricamente intervenciones extranjeras y grupos que han buscado definir el rumbo del país.

Al recordar el papel de Miguel Hidalgo, José María Morelos y Vicente Guerrero, señaló que la defensa de la soberanía implica que sea el pueblo quien determine su propio destino.

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"¿Qué quiere decir eso que es un país soberano? Es aquel en que su pueblo define su destino, que ninguna potencia extranjera, ninguna élite define el destino del pueblo de México", expresó.

La Presidenta recordó las intervenciones extranjeras posteriores a la Independencia, entre ellas la guerra contra Estados Unidos y la intervención francesa, y sostuvo que estos episodios forman parte de una historia de resistencia de un pueblo que "nunca se vence" y "nunca se arrodilla frente a ninguna potencia extranjera".