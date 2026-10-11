Sheinbaum llama a la población a resguardarse por huracán Simón

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Ante el próximo impacto del huracán Simón, categoría 4, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exhortó a la población de los municipios costeros de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán a permanecer en resguardo hasta que las autoridades informen que el peligro ha terminado.

A través de sus redes sociales, la Mandataria federal informó que el fenómeno meteorológico se ubicaba a 95 kilómetros al oeste de Manzanillo, Colima, y a 175 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco.

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Indicó que continúan las labores de evacuación preventiva hacia zonas seguras y subrayó que la prioridad es proteger a la población.