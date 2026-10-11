Policía Vial SLP apoya a automovilistas varados diariamente

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Por Rolando Morales

Octubre 11, 2026 01:01 p.m.
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      La Fiscalía General del Estado investiga un nuevo feminicidio registrado en pleno centro de la cabecera municipal de Escuinapa, en donde la victima de nombre Lucero "N", de 40 años de edad, atendía un puesto de tacos cuando fue atacada a balazos por los conductores de una motocicleta.


      Con este nuevo evento de violencia, suman diecisiete el número de mujeres que han sido asesinadas en este municipio de Escuinapa en el transcurso de este año, el caso más reciente, fue el de la joven Enedina "N", de 26 años, la cual fue privada de la vida de varios disparos, en el interior de una tienda de abarrotes, en la colonia Insurgentes.

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      Sobre el nuevo feminicidio, se conoce que la víctima que atendía un negocio de venta de tacos, ubicado por la calle Francisco I Madero, en el centro de Escuinapa, fue atacada sin motivo aparente por dos hombres armados que llegaron a su puesto en una motocicleta
      Luego de descender de la unidad, sacaron sus armas cortas y le dispararon en varias ocasiones, para después huir tranquila del lugar, personas que escucharon las detonaciones reportaron a las líneas de emergencia el suceso.
      En el lugar los paramédicos de la Cruz Roja que llegaron para prestarle ayuda, luego de revisarla determinaron que no presentaba signos vitales, por lo que se notificó a los peritos de la Fiscalía General del Estado que levantaron las actas respetivas para integrar una nueva carpeta de investigación por feminicidio en este municipio sureño.

      Feminicidio en Culiacán
      En un domicilio del fraccionamiento Alturas del Sur en Culiacán, una joven de nombre Angela Noemi "N", de 21 años la cual fue atacada a balazos, por su exnovio, en una supuesta discusión de pareja, el agresor logró ser detenidos por elementos de la policía estatal y el ejército.
      La agresión se produjo por la calle Cima Nevado, de dicho fraccionamiento, en donde la víctima recibió asistencia de paramédicos de la Cruz Roja que le brindaron las primeras curaciones y luego la trasladaron a un hospital para que recibiera atención médica.
      De acuerdo a una de las versiones, el joven, Francisco Javier "N", llegó a la casa de su exnovia, Angela Noemi "N" y luego de tener una plática, se produjo una fuerte discusión entre ambos y posteriormente se escuchó la detonación de un arma de fuego por lo que familiares que salieron a ver que sucedía se percataron que la joven estaba herida.
      Familiares y vecinos reportaron el hecho a las líneas de emergencia por lo que el presunto agresor, huyó del lugar, en tanto que los cuerpos de auxilio atendieron a la joven la subieron a una ambulancia y se la llevaron.
      Con los datos aportados sobre la fisonomía del exnovio y el tipo de ropa que vestía, se desplegó un operativo de búsqueda, hasta que se logró ubicarlo caminando por las calles de una colonia cercana, donde fue detenido y puesto a disposición del ministerio público.

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