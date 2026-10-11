SLP implementa capacitación tras caso Celia García

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El caso de la detención de la abogada y defensora de derechos humanos Celia García Valdivieso, ocurrida en junio durante una intervención de la Policía Municipal de San Luis Potosí, quedó resuelto mediante un acuerdo con la parte afectada, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) capitalina, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez.

El funcionario señaló que García Valdivieso desistió de continuar con el asunto, aunque no precisó los términos del acuerdo ni si este incluyó algún tipo de reparación por la actuación de los agentes municipales durante el incidente.

Villa Gutiérrez explicó que, como parte de los compromisos derivados del caso, se establecieron condiciones relacionadas con la capacitación de los elementos policiales, acciones que, aseguró, ya se encuentran en marcha.

La detención ocurrió cuando la abogada intervino para conocer los motivos por los que policías municipales intentaban detener a un joven que salía de un retiro espiritual sobre avenida Universidad. García Valdivieso denunció que fue sujetada del cuello, subida a una patrulla y que los agentes le quitaron su teléfono celular por la fuerza. Según su relato, al revisar la mochila del joven, los oficiales encontraron únicamente una Biblia y un rosario.

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Tras la polémica, el alcalde Enrique Galindo Ceballos calificó lo ocurrido como un «lamentable malentendido» y ofreció una disculpa pública a la defensora. Posteriormente, la SSPC inició un programa de capacitación en derechos humanos, detenciones y uso de la fuerza, que comenzó con un primer grupo de 50 oficiales y contempla extenderse de manera escalonada al personal operativo.