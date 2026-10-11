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Ayuntamiento publica bases de nuevas obras

Obras adjudicadas como el skate park del Rosedal están listas para iniciar en los próximos días.

Por Rolando Morales

Octubre 11, 2026 12:43 p.m.
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Ayuntamiento publica bases de nuevas obras
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      La liberación de las bases de licitación de algunas obras del Ayuntamiento de San Luis Potosí continúa pendiente de revisión por parte de la Contraloría General del Estado, aunque otros proyectos ya avanzaron en el proceso y algunos están próximos a iniciar, informó el titular de la Dirección de Obras Públicas municipal, Eustorgio Chávez Garza.

      Contraloría General revisa bases de licitación pendientes

      Entre las obras que siguen sin autorización se encuentra la intervención de Fray Diego de la Magdalena a la altura de la avenida Hernán Cortés, cuyas bases permanecen bajo revisión estatal. El funcionario explicó que, una vez liberadas, deberán transcurrir los plazos correspondientes para obtener la no objeción y publicar la convocatoria, a fin de que las empresas interesadas puedan inscribirse y participar en la licitación.

      Avance en licitación de proyectos municipales

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      Sin embargo, el Ayuntamiento ya muestra en su portal web las bases de licitación de otros proyectos, entre ellos la rehabilitación de calles en la Zona Industrial mediante bacheo, la construcción de un auditorio en el Centro Deportivo Integral La Garita, la ampliación del segundo cuerpo del Eje 140, la construcción de un viaducto elevado en el cruce del Periférico con el río Santiago, en Villa Magna pese a lo señalado por Gobierno del Estado para realizar esta obra de forma individual, y un paso inferior vehicular en la salida a Guadalajara, en la colonia Las Lomas.

      En cuanto a las obras que ya concluyeron su proceso de licitación, Chávez Garza señaló que el skate park del Rosedal y el tanque de almacenamiento de agua en Bellas Lomas ya fueron licitados y adjudicados. De acuerdo con el funcionario, ambos proyectos están próximos a iniciar, por lo que el Ayuntamiento prevé programar el arranque en los próximos días o durante la siguiente semana.

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