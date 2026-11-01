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Sheinbaum llama a honrar tradiciones en día de muertos

Sheinbaum explica el significado del cempasúchil y su papel en la tradición mexica.

Por El Universal

Noviembre 01, 2026 10:32 a.m.
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Sheinbaum llama a honrar tradiciones en día de muertos
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      La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado este Día de Muertos a honrar la memoria de nuestros ancestros, celebrar la herencia de los pueblos originarios y reconocer la grandeza cultural que da identidad a los mexicanos.


      A través de un video publicado en sus redes sociales, la Mandataria federal destacó la importancia de preservar tradiciones porque, dijo, esto significa reconocer de dónde venimos, sentir orgullo de lo que somos y construir, desde nuestras raíces, la visión del presente y del futuro.

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      "Cada ofrenda, cada flor de cempasúchil y cada veladora son expresiones de amor, memoria y respeto por quienes nos antecedieron", expresó.
      Sheinbaum Pardo afirmó que el altar de Día de Muertos es un espacio de amor, memoria y tradición. Por eso, compartió con la ciudadanía cómo se celebra esta tradición en el recinto histórico de Palacio Nacional.
      "A través de las fotografías, las anécdotas, los aromas y los platillos favoritos recordamos a quienes ya no están y mantenemos vivos los vínculos que forman parte de nuestra historia. Así transmitimos nuestras tradiciones de generación en generación", mencionó.
      La Presidenta resaltó que la flor de cempasúchil es originaria de México y que su nombre proviene del náhuatl, que significa "veinte flores o muchas flores". Además, explicó que para los mexicas representaba al sol porque se creía que sus pétalos conservaban su luz y su calor.
      "Por eso, hasta nuestros días colocamos caminos de cempasúchil en nuestras ofrendas pues, según la tradición, su color y su aroma guían a nuestros seres queridos de regreso a casa. Porque recordar también es una forma de mantener viva la memoria", concluyó.

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