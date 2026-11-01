Carrera GP México: Horario y dónde ver la carrera

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Llegó el gran día del Gran Premio de la Ciudad de México 2026. Es domingo de carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez, que está listo para poder presenciar dos históricos acontecimientos.

Primero, Sergio "Checo" Pérez celebra su Gran Premio número 300 dentro de la Fórmula Uno, marca que lo coloca como uno de los pilotos con mayor número de carreras disputadas en la categoría.

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Segundo, Kimi Antonelli está a nada de quedarse con su primer título mundial de F1. El italiano saldrá desde el cuarto puesto y con terminar en ese lugar asegura el campeonato.Lewis Hamilton partirá desde la Pole Position, luego de su gran actuación en la clasificación, donde reafirmó el fenomenal fin de semana de Ferrari.En segundo lugar está George Russell de Mercedes y en tercero se encuentra Charles Leclerc, compañero de Hamilton.Por su parte, Pérez arrancará desde el puesto número 20, sin muchas posibilidades de hacer una buena carrera.Todo está puesto para un extraordinario día en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el cual coleccionará una nueva historia.Horarios de la carrera del GP de México 2026 y dónde ver EN VIVO a Checo PérezDía: Domingo, 1 de noviembre.Horario: 14:00 horas (tiempo del centro de México).Canales: Canal 5, Sky Sports y F1TV.