Éxito de taquilla para El laberinto del fauno

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El relanzamiento de la película "El laberinto del fauno" de Guillermo del Toro ha logrado captar la atención del público, alcanzando 250 mil espectadores en sus primeros días de exhibición. Este éxito se compara notablemente con otros estrenos recientes del año que no han tenido el mismo impacto. Por ejemplo:

"Hombre al agua" , protagonizada por Gael García Bernal , ha vendido apenas 43 mil boletos

, protagonizada por , ha vendido apenas "Pinocho, el lado oscuro" ha superado levemente los 50 mil

ha superado levemente los La animación "Shaun el cordero" se encuentra en 38 mil.

Guillermo del Toro ha estado activamente promoviendo su obra, incluso expresando su descontento con Cinépolis debido a la escasez de boletos conmemorativos disponibles para los asistentes. Además, el cineasta tapatío tiene planes para restaurar "El espinazo del diablo", a la que celebrará 25 años de su estreno el próximo 2026.

Por otro lado, el actor Gerardo Taracena, quien falleció en enero de este año, es recordado en una ofrenda montada por Televisa en sus oficinas de San Ángel. A pesar de haber trabajado con la empresa solo una vez, el actor dejó huellas de amistad en el medio tras participar en películas como:

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"El violín"

"Salvando al soldado Pérez".

La ofrenda no solo presenta su retrato, sino también el de otras figuras de la televisora, incluyendo al productor Nicandro Díaz y a los actores Otto Sirgo y Concepción Márquez, acompañados de calaveras y el tradicional pan de muerto.

El actor Viggo Mortensen, conocido por su papel en "El señor de los anillos", también comparte sus propias supersticiones. Este mantiene pequeñas piedras de lugares donde ha filmado, como Durango, donde grabó "Hasta el fin del mundo" hace dos años. Mortensen reconoce su inclinación por las buenas vibras, utilizando rituales personales como llevar un calcetín rojo y otro azul durante los partidos de su equipo favorito, San Lorenzo de Almagro. Cabe destacar que la película mencionada tuvo su estreno en:

Dinamarca

Reino Unido

Estados Unidos,

pero no llegó a los cines de México, optando por un lanzamiento directo en Prime Video.