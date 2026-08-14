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Suman 281 muertos por terremoto en Colombia

Autoridades reportan más de 3 mil 900 heridos y 379 desaparecidos mientras continúan labores de rescate

Por El Universal

Agosto 14, 2026 10:58 a.m.
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Suman 281 muertos por terremoto en Colombia
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      Al menos 281 fallecidos, 3.971 heridos, 379 desaparecidos, 348 rescatados y 102.105 damnificados es el saldo más reciente de la tragedia que enluta a Colombia, luego del terremoto de magnitud 7,4 que azotó al centro y oeste del país.

      Reporte oficial del presidente Abelardo de la Espriella

      La actualización de la cifra de víctimas de la tragedia la hizo el presidente, Abelardo de la Espriella, en una conferencia de prensa desde la sede de la Cancillería, rodeado de varios de los miembros de su equipo de gobierno.

      "Nuestros esfuerzos, nuestras oraciones están con esas personas que han perdido a sus seres queridos", afirmó el mandatario, al presentar el reporte de víctimas y daños.

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      Agregó que la cantidad de viviendas destruidas se sitúa en 10.677, las averiadas en 65.841, mientras que los edificios colapsados son 12 y 2.136 los centros educativos con daños.

      De la Espriella añadió que son 236 los centros de salud averiados, a lo que se suman 12 puentes peatonales caídos, 34 puentes vehiculares afectados, 198 vías con daños, además de 71 acueductos en riesgo por averías y cinco aeropuertos con problemas en sus estructuras.

      Prioridad en la búsqueda y rescate de desaparecidos

      David Santiago Tamayo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), dijo que la "prioridad" de los rescatistas en el quinto día de la tragedia es "seguir en la búsqueda de las personas que están atrapadas en esos escombros".

      "Lamentablemente, estamos llegando a un tiempo en que la probabilidad de encontrar sobrevivientes se va agotando, pero la consigna es no dejar de buscar y encontrar todas esas personas que están reportadas como desaparecidas", afirmó el funcionario.

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