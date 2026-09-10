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Vecinos temen perder sus casas por obras del Cablebús

Habitantes de Tlalpan y Coyoacán exigen estudios de suelo y la suspensión de la Línea 4 hasta descartar riesgos estructurales

Por EFE

Septiembre 10, 2026 01:55 p.m.
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Vecinos temen perder sus casas por obras del Cablebús
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      Ciudad de México, 10 sep (EFE).- Habitantes del sur de la Ciudad de México denunciaron que las perforaciones para construir la Línea 4 del Cablebús podrían provocar daños estructurales en sus viviendas, debido a la fragilidad del subsuelo y al riesgo de hundimientos en la zona.

      La Asamblea Vecinal contra las Megaconstrucciones Tlalpan-Coyoacán expuso sus preocupaciones durante una reunión con representantes de 14 dependencias capitalinas. Los vecinos advirtieron que la colocación de pilotes para el nuevo sistema de transporte podría agravar las condiciones del terreno.

      El Atlas de Riesgos de la Ciudad de México identifica en Coyoacán áreas expuestas a hundimientos y distintos niveles de peligro sísmico. En los terrenos más blandos, las ondas generadas por un sismo pueden alcanzar una mayor intensidad.

      Ante ese escenario, los habitantes solicitaron un estudio integral de impacto ambiental y urbano, así como un análisis de mecánica de suelos que permita determinar si las obras representan un peligro para sus propiedades.

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      Los inconformes señalaron que las autoridades presentes en la reunión se declararon sin facultades para realizar la evaluación de riesgos, pese a que dependencias gubernamentales autorizaron las excavaciones.

      "Para las autoridades capitalinas la prioridad es dar avance a los desarrollos y proyectos sin importar las normas de protección ambiental o los riesgos", acusó la organización vecinal en un comunicado.

      También cuestionaron la postura del Instituto de Verificación Administrativa, cuyo representante, según los denunciantes, indicó que la supervisión de los trabajos corresponde a la alcaldía.

      A la preocupación por el Cablebús se suma la construcción de desarrollos inmobiliarios sobre Periférico Sur, los cuales contemplan más de 400 departamentos, así como la existencia de pozos que extraen agua a profundidades superiores a los 300 metros.

      Los vecinos anunciaron movilizaciones y exigieron suspender la construcción de la Línea 4 hasta que existan estudios que garanticen la estabilidad del terreno y la seguridad de sus viviendas.

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