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México cuenta con instrumentos internacionales para exigir a Estados Unidos que responda por los posibles daños ambientales ocasionados por los residuos espaciales presuntamente procedentes de SpaceX, empresa del multimillonario Elon Musk, en las costas de Tamaulipas, donde desde 2024 se han recuperado aproximadamente dos toneladas de desechos, señalaron investigadores de la Universidad Iberoamericana (Ibero).

"Al final del día, el Estado de lanzamiento es el que responde por las situaciones o por los lanzamientos de las empresas privadas", explicó Raúl Gutiérrez Patiño, académico del Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad (Centrus) de esa casa de estudios.

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El especialista indicó que México puede recurrir al Convenio sobre Responsabilidad Internacional por Daños Causados por Objetos Espaciales de 1972, del que ambas naciones forman parte, para exigir responsabilidades al gobierno estadounidense.El artículo XIV de dicho instrumento contempla la creación de una comisión de reclamaciones cuando las controversias entre países no logran resolverse mediante negociaciones diplomáticas.Gutiérrez Patiño explicó que aunque SpaceX es una empresa privada, sus operaciones están sujetas a las obligaciones internacionales del país desde cuyo territorio se realizan los lanzamientos.Basura espacial, un problema de soberaníaPor su parte, María Zorrilla Ramos, investigadora del Centrus, advirtió que la llegada de residuos espaciales a Playa Bagdad, en Matamoros, Tamaulipas, no sólo representa un problema ambiental, sino también de soberanía nacional."El gobierno mexicano, más allá del tema ambiental, tiene que entender que ya tiene que entrar a la discusión sobre el espacio exterior como un actor de primer nivel", sostuvo.Desde 2024, la organización Conibio Global ha entregado al gobierno mexicano aproximadamente dos toneladas de residuos presuntamente vinculados con las operaciones de SpaceX, entre ellos fragmentos de plástico, caucho y tanques cuyo peso oscila entre los 15 y los 500 kilogramos.La organización también reportó la localización de un propulsor identificado con el número 13, presuntamente sumergido en aguas mexicanas, a unos 21 kilómetros de la comunidad pesquera de Playa Bagdad.Ante estos señalamientos, SpaceX rechazó las versiones sobre daños generalizados y aseguró que pruebas independientes realizadas a sus materiales no identificaron riesgos químicos, biológicos o toxicológicos.Sin embargo, Zorrilla Ramos explicó que las posibles afectaciones ambientales van más allá de la toxicidad de los materiales, pues la presencia de fragmentos de plástico y caucho también puede generar daños físicos a la biodiversidad marina.La académica consideró necesario investigar los efectos de las vibraciones provocadas por los lanzamientos de cohetes sobre la fauna de la región, así como sus posibles repercusiones en la salud humana.Ambos especialistas coincidieron en que la respuesta del gobierno mexicano no debe limitarse a las investigaciones de las autoridades ambientales, sino involucrar a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a las instituciones responsables de la política espacial del país.Gutiérrez Patiño dijo que México debe documentar los residuos recuperados, realizar peritajes ambientales y estudios toxicológicos, pesqueros y económicos para determinar la magnitud de los posibles daños.Agregó que el capítulo 24 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), dedicado al medio ambiente, también contempla mecanismos de cooperación que podrían utilizarse para atender la problemática.Sobre la posibilidad de demandar directamente a la empresa de Elon Musk, el investigador advirtió que sería necesario acreditar los daños y demostrar su relación con las operaciones de SpaceX, por lo que recomendó privilegiar inicialmente la vía diplomática."Lo importante es hablar de garantías de no repetición, de acceso a la información y de facilitar justamente esos mecanismos en conjunto", expresó.Zorrilla Ramos consideró que México debe incorporar en su política espacial estrategias para defender el territorio nacional y prevenir los daños ambientales derivados de las operaciones de empresas extranjeras, particularmente ante la cercanía de la base de lanzamientos de SpaceX, ubicada en Boca Chica, Texas, con la frontera mexicana.