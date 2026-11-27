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Elí César Cervantes Rojas pidió a la bancada de Morena en el Congreso de San Luis Potosí votar en contra de los aumentos en impuestos, derechos y tarifas que afecten la economía de las familias potosinas en 2027. El coordinador estatal de Defensa de la Transformación sostuvo que, antes de cobrar más, el estado y los municipios deben revisar en qué gastan y justificar cada incremento.

"Las necesidades financieras de los gobiernos no pueden resolverse metiendo la mano en el bolsillo de las familias potosinas", dijo Cervantes Rojas, quien pidió a los legisladores revisar tanto las iniciativas de ingresos como las tarifas que plantean los organismos operadores de agua.

Según el dirigente morenista, la iniciativa de Ley de Ingresos del Estado para 2027 prevé alrededor de 73 mil 947 millones de pesos, un 4.9 por ciento más que en 2026. Ante esa proyección, planteó revisar las prioridades del gasto y reducir las erogaciones innecesarias antes de exigir mayores contribuciones.

Cervantes Rojas también pidió que el Congreso escuche a la ciudadanía y a los sectores productivos antes de la votación. Aunque llamó a rechazar los aumentos que perjudiquen a las familias, no precisó qué cobros considera injustificados ni qué tarifas deberían mantenerse en su nivel actual.

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