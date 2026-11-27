Detienen a tres hombres por narcomenudeo en Tamuín y la capital
La Guardia Civil Estatal reportó el aseguramiento de presunta marihuana, cristal y dos motocicletas
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Tres hombres fueron detenidos por la Guardia Civil Estatal (GCE) en dos intervenciones por presunto narcomenudeo, una en la localidad de Las Palmas, en Tamuín, y otra en la colonia San Luis Rey, en la capital potosina.
En Las Palmas, agentes que participaban en el operativo Huasteca Segura detuvieron a José N., de 40 años, y a Juan de Dios N., de 33. La corporación informó que les aseguró una motocicleta, hierba seca con características de marihuana y dosis de una sustancia similar al cristal.
La GCE señaló, con base en información de inteligencia, que ambos podrían pertenecer a un grupo delictivo. Agregó que uno de ellos tenía mandamientos judiciales vigentes, aunque no precisó a cuál de los dos se refería ni por qué delitos.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
En la colonia San Luis Rey, los agentes detuvieron a Braulio N., de 25 años. Según el reporte, le aseguraron bolsas con presunta marihuana, dosis de una sustancia similar al cristal y una motocicleta Italika modelo 2023.
Los tres detenidos, las sustancias y las motocicletas quedaron a disposición de las autoridades encargadas de la investigación.
Conductor resulta grave en choque por alcance
Impactó contra un autobús de pasajeros en la rúa a Zacatecas
no te pierdas estas noticias
Detienen a tres hombres por narcomenudeo en Tamuín y la capital
Pulso Online
La Guardia Civil Estatal reportó el aseguramiento de presunta marihuana, cristal y dos motocicletas
Defensa de Mónica Rangel compareció ante la CGE
Rubén Pacheco
La FGE investiga a la exsecretaria por uso abusivo de función pública y fraude
Aliarse con el PVEM mostraría falta de dignidad política: Hernández Fiscal
Rolando Morales
La regidora señaló que los priistas han sido maltratados durante los últimos seis años