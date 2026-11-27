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Tres hombres fueron detenidos por la Guardia Civil Estatal (GCE) en dos intervenciones por presunto narcomenudeo, una en la localidad de Las Palmas, en Tamuín, y otra en la colonia San Luis Rey, en la capital potosina.

En Las Palmas, agentes que participaban en el operativo Huasteca Segura detuvieron a José N., de 40 años, y a Juan de Dios N., de 33. La corporación informó que les aseguró una motocicleta, hierba seca con características de marihuana y dosis de una sustancia similar al cristal.

La GCE señaló, con base en información de inteligencia, que ambos podrían pertenecer a un grupo delictivo. Agregó que uno de ellos tenía mandamientos judiciales vigentes, aunque no precisó a cuál de los dos se refería ni por qué delitos.

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En la colonia San Luis Rey, los agentes detuvieron a Braulio N., de 25 años. Según el reporte, le aseguraron bolsas con presunta marihuana, dosis de una sustancia similar al cristal y una motocicleta Italika modelo 2023.

Los tres detenidos, las sustancias y las motocicletas quedaron a disposición de las autoridades encargadas de la investigación.