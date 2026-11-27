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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 27 (EL UNIVERSAL).- Eugenio Derbez no se había pronunciado sobre las acusaciones de supuesta violación en contra de su hijo Vadhir, el comediante no desapareció de sus redes, sin embargo evitó a toda costa pronunciarse al respecto hasta hace unas horas aprovechando el Día de Acción de Gracias.

El Día de Acción de Gracias (Thanksgiving) es una festividad centrada en la gratitud, la reunión familiar y el agradecimiento por las cosechas y lo vivido durante el año, por lo que el actor de 65 años, junto a su esposa Alessandra Rosaldo, reflexionó sobre lo bueno que le ha dado este 2026.

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Con su característico humor, Eugenio se detuvo en varias partes de su discurso, como dando a entender que en realidad esos aspectos no fueron tan positivos."Es el día de Acción de Gracias, es un día en el que todos agradecemos, agradeces todas las cosas lindas que te han pasado en el año...bueno... Agradeces no sé por todo, por la familia, por los hijos... bueno, o sea... Hay muchas cosas por las que hay que agradecer, el cariño de la gente... bueno ... ya viene Navidad, en un mes es Navidad y bueno, listos para la cena, Año Nuevo y todas esas cosas, ¡Feliz Navidad!", expresó.Eugenio tampoco se ha referido a la separación ente su hijo José Eduardo y Paola Dalay, tema que ha dado de qué hablar en redes, pues más allá de las razones de la separación de la pareja, el hijo de Victoria Ruffo está siendo cuestionado tras compartir un comunicado en el que asegura que está felizmente soltero y sin intereses amorosos, echando tierra al ligue que supuestamente tenía con la DJ Mariana Bo.