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Nacional

Sinaloa se tiñe de sangre

Nueve personas fueron asesinadas en Culiacán y Mazatlán

Por El Universal

Octubre 28, 2026 03:00 a.m.
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Sinaloa se tiñe de sangre
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      CULIACÁN, Sin.- Hechos violentos sacudieron a Sinaloa durante este martes, con saldo de nueve personas asesinadas, dos de las víctimas fueron decapitadas; además, la antigua residencia que sirvió de casa de campaña en 2021 del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya fue blanco de un ataque con disparos de armas automáticas, sin que hubiera lesionados.

      Uno de los actos violentos ocurrió en el exterior del Palacio Municipal de Mazatlán, donde personas encapuchadas abandonaron una hielera, en cuyo interior había la cabeza de un hombre.

      Ante el hallazgo, elementos de las fuerzas federales y estatales desplegaron un operativo por el centro de dicha ciudad para dar con los responsables; hasta el momento no han sido localizados.

      Sobre la avenida Santa Martha, en el fraccionamiento Real del Valle, ubicado en el puerto, en el interior de un taller mecánico fueron asesinados a tiros dos trabajadores por personas armadas que ingresaron y, sin medir palabra, les dispararon en varias ocasiones.

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      A la vez, en la colonia Independencia, un hombre, cuya identidad se desconoce, fue asesinado de varios disparos por los ocupantes de una motocicleta cuando la víctima se encontraba sentada en la banqueta.

      También en la calle Palma, del fraccionamiento Foresta, una mujer fue asesinada a balazos.

      La violencia también se desató en la capital del estado, donde dentro de un lote baldío, muy cerca del Hospital Civil de Culiacán, en la colonia Tierra Blanca, fue encontrado el cuerpo de un hombre envuelto en una cobija, con impactos de bala, por lo que los peritos en criminalística cotejaron sus huellas, para poder determinar su identidad.

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