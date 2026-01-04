Sismo de magnitud 4.0 sacude Guerrero
San Marcos en alerta tras sismo reportado por SSN. Más información sobre el evento telúrico.
CIUDAD DE MÉXICO, enero 4 (EL UNIVERSAL).- La mañana de este domingo 4 de enero de 2026, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó el registro de un sismo de magnitud 4.0, localizado a 16 kilómetros al oeste de San Marcos, Guerrero.
De acuerdo con el informe oficial, el movimiento telúrico ocurrió a las 6:39 horas, con latitud 16.76, longitud -99.53 y una profundidad de 3 kilómetros, por lo que fue percibido de manera ligera en algunas zonas cercanas al epicentro.
Hasta el momento, autoridades estatales y de Protección Civil no reportan daños materiales ni personas lesionadas, por lo que la actividad sísmica fue considerada de baja intensidad.
El SSN mantiene el monitoreo permanente de la actividad sísmica en el país y recordó a la población la importancia de mantener la calma, así como revisar y aplicar los protocolos de seguridad ante cualquier eventualidad.
