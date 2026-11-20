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Con la participación de 33 instituciones educativas y alrededor de dos mil estudiantes, se llevó a cabo el desfile conmemorativo del 116 Aniversario de la Revolución Mexicana en Soledad, mismo que recorrió las principales vialidades del municipio.

El contingente partió de las inmediaciones de la Presidencia Municipal, sobre la avenida Benito Juárez, continuó por la calle 2 de Abril y se incorporó a la avenida Miguel Hidalgo, para concluir a la altura de la Parroquia, en la Plaza Principal.

Desde antes de las 8:00 horas, elementos de Tránsito Vial implementaron cierres a la circulación en las arterias por donde avanzó el desfile, con el propósito de garantizar la seguridad de los participantes y facilitar el desplazamiento de los contingentes.

En el recorrido participaron alumnos de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, así como de la Universidad Vasconcelos.

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Fotos: Pulso

Los estudiantes presentaron tablas rítmicas y participaron con carros alegóricos decorados con elementos alusivos a la época revolucionaria. En estos vehículos, algunos alumnos desfilaron caracterizados y vestidos como revolucionarios, con atuendos representativos de este periodo histórico.

Durante el desarrollo del desfile se contó con la presencia de elementos de la Guardia Civil Municipal y de Protección Civil, quienes mantuvieron vigilancia a lo largo del recorrido para prevenir incidentes y resguardar la integridad de los estudiantes.