¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Quinta Edición del Festival del Día Internacional de la Raicilla se celebrará los días 27 y 28 de noviembre en Mascota, Jalisco, en la calle Rosa Dávalos de la zona centro, justo afuera de las oficinas del Consejo Mexicano Promotor de la Raicilla y las Ruinas de la Preciosa Sangre.

En entrevista exclusiva, Alfredo Cachua Torres, presidente del Consejo Promotor de la Raicilla, detalla que el acceso tendrá un costo de $300 MXN por persona, monto que incluye un brazalete válido para degustar dos cócteles a elegir entre cerca de 40 stands participantes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Para esta edición, los organizadores proyectan una afluencia cercana a 1500 visitantes, por encima de los 1200 del año pasado, con posibilidad de alcanzar hasta 1800 asistentes.Entre los atractivos de esta edición destaca la realización de un certamen para elegir a la embajadora de la raicilla. Cada localidad con Denominación de Origen designó a su candidata y recibió información previa sobre el universo de la bebida, ya que el dominio del concepto forma parte de los criterios de evaluación.Asimismo, el encuentro coincidirá con la apertura de las nuevas oficinas del Consejo Mexicano Promotor y la inauguración de la primera etapa del Museo de la Raicilla.El espacio contará con áreas interactivas para conocer de forma virtual la historia del destilado, las especies de agave, los ambientes donde crecen, los sistemas de destilación y los espacios donde se consume y comercializa la bebida, además de un mapa interactivo con las tabernas de los 16 municipios con Denominación de Origen. Aunque el costo de ingreso al museo aún está por definirse.Con el boleto de acceso de 300 pesos, los asistentes reciben un brazalete para degustar dos cócteles en cualquiera de los cerca de 40 stands de mixología. Foto: Cortesía del Consejo Mexicano Promotor de la Raicilla.Con el boleto de acceso de 300 pesos, los asistentes reciben un brazalete para degustar dos cócteles en cualquiera de los cerca de 40 stands de mixología. Foto: Cortesía del Consejo Mexicano Promotor de la Raicilla.El festival reunirá alrededor de 70 marcas, de las cuales cerca de 40 participarán en el concurso de Mixología con Raicilla. También se realizará un concurso de cata cerrada con jueces para evaluar cerca de 40 marcas y distinguir las mejores propuestas.La programación incluye:Bailes folclóricos acompañados de mariachi y banda, la tradicional callejoneada, además de una zona de cocinas tradicionales y regionales.Puestos de artesanías locales, que van desde piezas elaboradas con hojas de pino hasta conservas y dulces.Visitas guiadas a plantaciones y tabernas para observar el trabajo de los taberneros, quienes transmiten este oficio artesanal de generación en generación.Cachua Torres recuerda que la cosecha del agave tarda entre siete y ocho años, periodo en el que las plantas alcanzan su madurez sexual y emiten flor.En cuanto al precio de mercado, una botella de 750 mililitros ronda en promedio entre $600 y $700 MXN, con opciones desde $400 MXN y etiquetas especiales que superan los $1000 o $1500 MXN, reflejo de su producción artesanal en volúmenes reducidos y del uso de materia prima orgánica.Para quienes aún confunden la raicilla con otros destilados de agave, el dirigente explica que solo cinco especies de agave están permitidas para elaborarla.En la franja costera (que abarca municipios como Tomatlán, Cabo Corrientes, Puerto Vallarta y Bahía de Banderas) emplean agave rhodacantha y angustifolia, con cocción en hoyo bajo tierra sobre piedras volcánicas calientes a modo de baño María y destilación en aparato filipino.En la sierra predominan los agaves maximiliana, inaequidens y valenciana, con hornos de leña tipo panadero y destilación en equipo árabe.Estas diferencias hacen que la raicilla de la costa se perciba más ahumada por la leña y el tipo de cocción, mientras que los perfiles cambian según la región y el toque particular de cada tabernero.Para quienes la prueban por primera vez, la coctelería facilita su acercamiento por la graduación alcohólica de los destilados, mientras que quienes buscan apreciar su buqué y aromas pueden probarla derecha, manteniendo el trago en boca, conteniendo la respiración al pasar y aspirando un poco de aire para percibir sus notas en el paladar.Asistir al Festival del Día Internacional de la Raicilla es una invitación a reconectar con el oficio artesanal, el paisaje serrano y costero de Jalisco y el legado de quienes preservan este destilado generación tras generación.