¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Los pacientes con padecimientos en fase terminal o desahuciados, podrán decidir sobre la aplicación de tratamientos médicos o rechazar procedimientos que prolonguen en forma artificial su vida y alarguen su agonía, según se desprende de la Ley de Voluntad Anticipada que fue aprobada por el Congreso del Estado.

Congreso de San Luis aprueba ley de voluntad anticipada

En la nueva ley, aprobada en forma unánime por los diputados locales, se establece que el diagnóstico del estado terminal de una enfermedad incurable e irreversible deberá ser sustentada con datos objetivos y certificado por dos médicos, en la historia clínica del paciente.

Requisitos para documento de voluntad anticipada

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Con esta nueva legislación, se precisa que el documento de voluntad anticipada deberá contar con los siguientes requisitos:

El paciente, en forma libre y consciente, externará su voluntad de manera personal ante un Notario Público, quien dará fe del acto, el cual incluirá en el acta de manera enunciativa no limitada, sus objetivos vitales y sus valores personales, las indicaciones sobre el tipo de cuidados que desea.

Las instrucciones que se plasmen ante el Notario Público definirán el tipo de tratamiento terapéutico que desea recibir o evitar, incluidos los de carácter experimental y las instrucciones, en un supuesto de situación crítica e irreversible que se presente respeto a su vida.

En las nuevas disposiciones legales, se precisa que se contempla que el paciente en fase terminal podrá decidir si desea que se le apliquen medidas terapéuticas que lleven implícitas los riesgos de acortar el proceso vital y que no alarguen la vida artificial.