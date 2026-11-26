Pacientes terminales en Sinaloa podrán decidir sobre tratamientos médicos
La ley establece requisitos para documento de voluntad anticipada ante Notario Público.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Los pacientes con padecimientos en fase terminal o desahuciados, podrán decidir sobre la aplicación de tratamientos médicos o rechazar procedimientos que prolonguen en forma artificial su vida y alarguen su agonía, según se desprende de la Ley de Voluntad Anticipada que fue aprobada por el Congreso del Estado.
Congreso de San Luis aprueba ley de voluntad anticipada
En la nueva ley, aprobada en forma unánime por los diputados locales, se establece que el diagnóstico del estado terminal de una enfermedad incurable e irreversible deberá ser sustentada con datos objetivos y certificado por dos médicos, en la historia clínica del paciente.
Requisitos para documento de voluntad anticipada
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Con esta nueva legislación, se precisa que el documento de voluntad anticipada deberá contar con los siguientes requisitos:
El paciente, en forma libre y consciente, externará su voluntad de manera personal ante un Notario Público, quien dará fe del acto, el cual incluirá en el acta de manera enunciativa no limitada, sus objetivos vitales y sus valores personales, las indicaciones sobre el tipo de cuidados que desea.
Las instrucciones que se plasmen ante el Notario Público definirán el tipo de tratamiento terapéutico que desea recibir o evitar, incluidos los de carácter experimental y las instrucciones, en un supuesto de situación crítica e irreversible que se presente respeto a su vida.
En las nuevas disposiciones legales, se precisa que se contempla que el paciente en fase terminal podrá decidir si desea que se le apliquen medidas terapéuticas que lleven implícitas los riesgos de acortar el proceso vital y que no alarguen la vida artificial.
no te pierdas estas noticias
Pacientes terminales en Sinaloa podrán decidir sobre tratamientos médicos
El Universal
La ley establece requisitos para documento de voluntad anticipada ante Notario Público.
Festival Día Internacional de la Raicilla 2026: fechas y sede
El Universal
Se presentarán bailes folclóricos, visitas guiadas y concurso para elegir embajadora de la raicilla.
Marcha del 25N deja pérdidas por casi 20 mdp
El Universal
La marcha del 25 de noviembre afectó a más de 4 mil comercios en CDMX, con pérdidas cercanas a 20 millones de pesos.