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La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) informó sobre 19 millones 826 mil pesos por ventas no realizadas ante la marcha por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, realizada este miércoles 25 de noviembre.

El presidente de la Cámara, Vicente Gutiérrez Camposeco, detalló que un total de 4 mil 80 establecimientos mercantiles resultaron afectados debido al cierre preventivo de negocios, la disminución en el flujo de consumidores y las afectaciones a la circulación vial.

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En un comunicado, apuntó que los comercios afectados se ubican sobre Paseo de la Reforma, avenida Juárez, Eje Central, 5 de Mayo, así como en el primer cuadro del Centro Histórico de la capital.Señaló que el sector empresarial tuvo que desembolsar 34 millones 841 mil pesos para la implementación de medidas preventivas, como la colocación de tapiales y vallas, así como el reforzamiento de la seguridad privada para salvaguardar la integridad de trabajadores y clientes.Gutiérrez Camposeco sostuvo que el organismo empresarial respeta el derecho constitucional a la libre manifestación y respalda la exigencia de erradicar la violencia contra las mujeres."Es indispensable que las movilizaciones se desarrollen en un marco de civilidad y respeto a terceros, evitando dañar la actividad productiva de la ciudad", expresó.La Canaco CDMX reiteró su disposición de trabajar de manera coordinada con las autoridades capitalinas para diseñar protocolos preventivos que permitan garantizar tanto el derecho a la libre expresión como la continuidad de las actividades del comercio formal y la seguridad.