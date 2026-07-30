logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Vozinha causa revuelo en Colo Colo con su fichaje en Chile

Fotogalería

Vozinha causa revuelo en Colo Colo con su fichaje en Chile

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Morena propone iniciativa en el tema de viajar con mascotas

La propuesta busca evitar que las aerolíneas traten a las mascotas como equipaje o carga especial.

Por El Universal

Julio 30, 2026 02:44 p.m.
A
Morena propone iniciativa en el tema de viajar con mascotas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

       La diputada Claudia Rivera Vivanco propuso reformar los artículos 48 y 50 de la Ley de Aviación Civil para establecer que los animales de compañía podrán viajar en la cabina de pasajeros.


      Explicó que la legislación vigente contempla el transporte de animales domésticos bajo un enfoque puramente general, sin hacer distinción entre el traslado en la cabina de pasajeros y el envío en compartimentos de carga.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "Se busca poner fin a las decisiones arbitrarias de las aerolíneas y garantizar el trato digno a las familias con seres sintientes. Atendiendo una omisión histórica en el marco normativo nacional que hasta hoy permite a las empresas concesionarias y permisionarias aplicar políticas internas arbitrarias o discrecionales respecto al traslado de seres sintientes", explicó.
      Esta falta de especificidad ha derivado en que, de manera recurrente, los animales de compañía reciban el tratamiento legal de "equipaje" o "carga especial documentada", exponiéndolos a situaciones de riesgo e indefinición jurídica, señaló.
      La diputada de la bancada guinda remarcó que reconocer a los animales como seres sintientes dentro del transporte aéreo no se contrapone con la seguridad de los vuelos.
      "Por el contrario, establecer reglas claras desde la ley brindará garantías tanto a las personas pasajeras como a la tripulación y a las propias empresas del sector aéreo, cerrando la puerta a decisiones unilaterales que afecten a los usuarios y sus familias", dijo.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Morena propone iniciativa en el tema de viajar con mascotas
      Morena propone iniciativa en el tema de viajar con mascotas

      Morena propone iniciativa en el tema de viajar con mascotas

      SLP

      El Universal

      La propuesta busca evitar que las aerolíneas traten a las mascotas como equipaje o carga especial.

      Cae presunto autor intelectual de homicidio de Manzo
      Cae presunto autor intelectual de homicidio de Manzo

      Cae presunto autor intelectual de homicidio de Manzo

      SLP

      El Universal

      García Harfuch informó que ya suman 31 detenidos relacionados con el homicidio del expresidente municipal

      Senadores del PT buscan prohibir TikTok a menores
      Senadores del PT buscan prohibir TikTok a menores

      Senadores del PT buscan prohibir TikTok a menores

      SLP

      El Universal

      Proponen reforzar programas escolares para promover uso responsable de dispositivos electrónicos

      Celebra CSP que INE prohíba uso de narcogobierno y narcopartido
      Celebra CSP que INE prohíba uso de narcogobierno y narcopartido

      Celebra CSP que INE prohíba uso de "narcogobierno" y "narcopartido"

      SLP

      El Universal

      "Nunca ha habido más libertad de expresión que ahora", aseguró