Morena propone iniciativa en el tema de viajar con mascotas

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La diputada Claudia Rivera Vivanco propuso reformar los artículos 48 y 50 de la Ley de Aviación Civil para establecer que los animales de compañía podrán viajar en la cabina de pasajeros.

Explicó que la legislación vigente contempla el transporte de animales domésticos bajo un enfoque puramente general, sin hacer distinción entre el traslado en la cabina de pasajeros y el envío en compartimentos de carga.

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"Se busca poner fin a las decisiones arbitrarias de las aerolíneas y garantizar el trato digno a las familias con seres sintientes. Atendiendo una omisión histórica en el marco normativo nacional que hasta hoy permite a las empresas concesionarias y permisionarias aplicar políticas internas arbitrarias o discrecionales respecto al traslado de seres sintientes", explicó.Esta falta de especificidad ha derivado en que, de manera recurrente, los animales de compañía reciban el tratamiento legal de "equipaje" o "carga especial documentada", exponiéndolos a situaciones de riesgo e indefinición jurídica, señaló.La diputada de la bancada guinda remarcó que reconocer a los animales como seres sintientes dentro del transporte aéreo no se contrapone con la seguridad de los vuelos."Por el contrario, establecer reglas claras desde la ley brindará garantías tanto a las personas pasajeras como a la tripulación y a las propias empresas del sector aéreo, cerrando la puerta a decisiones unilaterales que afecten a los usuarios y sus familias", dijo.