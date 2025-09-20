Sonó Alerta de simulacro en los celulares

CIUDAD DE MÉXICO.- “Alerta presidencial. Esto es un simulacro”, fue el mensaje que llegó a los usuarios de telefonía celular en el país durante el Segundo Simulacro Nacional 2025. Algunas personas reportaron que el mensaje que fue acompañado de un sonido les llegó en dos ocasiones, mientras que otros no lo recibieron.

El gobierno federal anunció con anterioridad que el alertamiento masivo (cell broadcast) llegaría a 80 millones de celulares distribuidos en todo el territorio nacional. Ayer, al concluir el simulacro no se precisaron cifras sobre el número de equipos que recibieron el mensaje o las fallas que pudieron presentarse.

A través de un comunicado, el Comité Nacional de Emergencias (CNE) informó que “la alerta llegó a millones de usuarios de telefonía celular en todo el país, con la participación de la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), el Gobierno de la Ciudad de México, el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires), además de la colaboración de los concesionarios y autorizados del servicio de telefonía celular”.

En el Segundo Simulacro Nacional 2025 participaron 8.1 millones de personas en la Ciudad de México, y se activaron 99.06% de los altavoces; solo fallaron 132 equipos. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, catalogó el ejercicio, bajo una hipótesis de sismo magnitud 8.1, con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, como exitoso.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Podemos decir que en el marco de los 40 años o el 40 aniversario del sismo de 1985 se ratifica al simulacro como una de las herramientas principales de prevención en la Ciudad de México”.

En conferencia de prensa en las instalaciones del C5, la mandataria precisó que durante el ejercicio se registró una persona lesionada y tres que presentaron crisis de pánico; todas fueron atendidas en el lugar de los hechos, sin que requirieran traslado hospitalario.

Participaron 25 mil 354 inmuebles y el tiempo promedio de desalojo fue de 65 segundos.

Escenarios hipotéticos

La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Myriam Urzúa, informó que se realizaron dos escenarios de emergencia en Paseo de la Reforma donde se realizó rescate vertical, extracción vehicular, estructura colapsada, incendio.