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SRE alerta sobre riesgos en cruces ilegales a EU: extorsión y clima extremo

La Línea de Apoyo Consular Mexicana (CIAM) ofrece asistencia las 24 horas a migrantes en riesgo.

Por El Universal

Mayo 30, 2026 06:49 p.m.
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SRE alerta sobre riesgos en cruces ilegales a EU: extorsión y clima extremo
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      CIUDAD DE MÉXICO, mayo 30 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) advirtió acerca de los peligros de los cruces ilegales en la frontera, como ser víctima de extorsión, secuestro, trata de personas o abuso sexual.

      Campaña de prevención y alertas consulares

      Así lo lleva a cabo en una nueva campaña. Además, cónsules de México en Estados Unidos alertaron a las y los connacionales de enfrentarse a temperaturas extremas en caso de que se busque cruzar por el desierto.

      La SRE, a cargo del canciller Roberto Velasco, indicó riesgos tales como la diversidad de animales peligrosos y falta de agua o alimentos.

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      Riesgos en cruces por zonas desérticas

      Marcos Moreno Báez, cónsul de México en Nogales, advirtió a la comunidad mexicana sobre los riesgos de cruzar por zonas desérticas entre México y Arizona, donde las temperaturas extremas pueden provocar deshidratación, hipotermia y poner en peligro la vida.

      "Te pido que la pienses dos veces. No solamente se trata de cruzar esas enormes vallas, sino también del clima extremoso que hay entre el desierto de México y Arizona", dijo al señalar que miles de personas han fallecido al intentar pasar a Estados Unidos.

      En caso de estar en peligro, Moreno Báez pidió llamar al 911.

      Para orientación y apoyo, la Secretaría de Relaciones Exteriores recordó la Línea de Apoyo Consular Mexicana (CIAM): 520 623 7874, disponible las 24 horas.

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