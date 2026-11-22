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Diciembre está cada vez más cerca y, con él, llegan las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, pero también uno de los periodos más esperados por los estudiantes: las vacaciones de invierno. De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública, los alumnos de educación básica tendrán casi tres semanas para descansar antes de regresar a las aulas en enero de 2027.

SEP establece fechas y duración de vacaciones invierno educación básica

Aunque las fechas varían entre instituciones educativas, los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria ya tienen definido cuándo terminarán las clases y cuánto durará el receso decembrino. Por su parte, universidades como la UNAM, el IPN y la UAM cuentan con calendarios propios, por lo que sus periodos vacacionales no coinciden necesariamente con los de educación básica.

Calendarios universitarios y diferencias en vacaciones de invierno

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El calendario de la SEP para el ciclo escolar 2026-2027 establece que el último día de clases para los alumnos de educación básica será el viernes 18 de diciembre.

A partir de entonces comenzará el descanso decembrino. Aunque el periodo vacacional inicia oficialmente el lunes 21 de diciembre, los estudiantes dejarán de acudir a las escuelas desde el sábado 19, al sumarse el fin de semana.

De esta manera, tendrán 19 días consecutivos sin clases, al considerar el periodo comprendido entre el sábado 19 de diciembre y el miércoles 6 de enero de 2027. El regreso a las actividades escolares está programado para el jueves 7 de enero.

La medida contempla a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional, en las 32 entidades del país.

A diferencia de las escuelas que siguen el calendario de la SEP, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) establece sus propios periodos de actividades académicas y administrativas.

De acuerdo con su calendario escolar 2026-2027, el primer semestre concluirá el 27 de noviembre, fecha en la que comenzará el periodo de exámenes ordinarios, que se extenderá hasta el 11 de diciembre.

En cuanto al receso administrativo de invierno, este arrancará el 14 de diciembre y concluirá el 3 de enero de 2027.

Sin embargo, las fechas pueden presentar variaciones dependiendo de la facultad. Por ejemplo, la Facultad de Ciencias contempla para los alumnos de reingreso un periodo de descanso del 14 de diciembre al 1 de enero de 2027.

Los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) también tendrán un receso de varias semanas para cerrar el año.

Según su calendario oficial, las clases terminarán el viernes 18 de diciembre, después de concluir el periodo de evaluaciones. Posteriormente, las vacaciones de invierno comenzarán el lunes 21 de diciembre y se prolongarán hasta el domingo 24 de enero de 2027.

No obstante, el regreso a las actividades académicas no será inmediato. El lunes 25 de enero está marcado como el inicio formal de clases, mientras que las tres semanas anteriores estarán destinadas a actividades de planeación didáctica, académica y directiva.

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) tiene contemplado un periodo de descanso que también abarca parte de diciembre y enero.

De acuerdo con su calendario institucional, las vacaciones de invierno comenzarán el lunes 14 de diciembre y finalizarán el viernes 15 de enero de 2027.