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El diputado federal Pablo Vázquez Ahued, de Movimiento Ciudadano (MC), presentó una iniciativa para establecer ventanillas especializadas en la Fiscalía General de la República (FGR) y en las fiscalías de las 32 entidades federativas, destinadas a atender a familiares de personas desaparecidas y víctimas de extorsión.

La propuesta, turnada a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, plantea reformar las leyes generales en materia de desaparición de personas y de combate a la extorsión, con el propósito de garantizar atención inmediata desde el primer contacto con las autoridades.

En los casos de desaparición, las ventanillas contarían con personal capacitado para recibir a los familiares, facilitar su comunicación con las autoridades responsables de la búsqueda e investigación y proporcionar acompañamiento individualizado.

También gestionarían servicios de atención psicológica, asistencia, medidas de protección y apoyos de traslado para que los familiares puedan participar en las diligencias correspondientes.

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Para las víctimas de extorsión, la iniciativa contempla espacios de atención presencial donde puedan presentar denuncias, recibir asesoría jurídica y acceder a mecanismos de protección, además de orientación durante los procedimientos de investigación.

La propuesta también busca fortalecer el Centro de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión, mediante la recepción de reportes a través del número 089, plataformas digitales y otros canales habilitados.

Cada denuncia tendría un folio único para facilitar su seguimiento, mientras que las autoridades deberán proteger el anonimato de los denunciantes cuando corresponda y garantizar el resguardo de la información y las evidencias aportadas.

El Centro también tendría facultades para analizar las denuncias recibidas, identificar patrones y modalidades de extorsión, así como generar estadísticas que contribuyan a la prevención e investigación de estos delitos.

La iniciativa surge en un contexto de elevada incidencia delictiva y falta de denuncias. Según las cifras de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026, citadas por el legislador, durante 2025 alrededor de 23 millones de adultos fueron víctimas de algún delito en México.

Además, el 28.5 por ciento de los hogares registró al menos una víctima y la extorsión figuró entre los tres delitos más frecuentes, junto con el fraude y el robo o asalto en calles y transporte público.

La encuesta también señala que el 93.4 por ciento de los 33.8 millones de delitos ocurridos durante ese año no fueron denunciados o no derivaron en una carpeta de investigación.

Vázquez Ahued advirtió que uno de los problemas en los casos de desaparición es que algunos son clasificados inicialmente como privación ilegal de la libertad, situación que puede retrasar la activación de los protocolos de búsqueda.

Por ello, sostuvo que la recepción de denuncias no debe limitarse a iniciar una investigación penal, sino garantizar atención oportuna, confidencialidad y respeto a los derechos de las víctimas.

La iniciativa permanece en análisis en la Comisión de Justicia, por lo que las ventanillas propuestas todavía no constituyen una obligación legal aprobada.