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La Dirección General de Pensiones (DGP) de San Luis Potosí extendió durante 2026 la atención de trámites administrativos a municipios, dependencias estatales y centros de trabajo, mediante ventanillas itinerantes dirigidas a trabajadores activos, pensionados y jubilados.

El esquema incorporó por primera vez servicios que anteriormente no se ofrecían bajo esta modalidad, entre ellos la elaboración de pliegos testamentarios, expedición de credenciales y recepción de solicitudes de préstamos.

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Estas gestiones se sumaron al pase de supervivencia, procedimiento que ya formaba parte de la atención fuera de las oficinas centrales de la dependencia.

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El titular de la DGP, Luis Arturo Coronado Puente, informó que las ventanillas también atendieron a personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con el funcionario, el esquema permitió realizar trámites directamente en los centros laborales y lugares de residencia de los derechohabientes, sin necesidad de acudir a las oficinas centrales.

Sin embargo, la dependencia no precisó cuántas ventanillas itinerantes operaron durante 2026, qué municipios fueron atendidos ni el número de trámites realizados.

Tampoco proporcionó cifras sobre la reducción de tiempos de espera o el ahorro en traslados para los usuarios, por lo que no es posible cuantificar los resultados de esta modalidad de atención.