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García Castillo, Arreola y Velázquez buscan distritos federales de Morena

Entre los registros conocidos hay aspirantes para los siete distritos de SLP; el partido abrió además su convocatoria municipal.

Por Pulso Online

Octubre 10, 2026 12:13 p.m.
A
García Castillo, Arreola y Velázquez figuran entre los aspirantes a coordinaciones distritales federales de Morena en SLP

García Castillo, Arreola y Velázquez figuran entre los aspirantes a coordinaciones distritales federales de Morena en SLP

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      José Roberto García Castillo, Carlos Artemio Arreola Mallol y Juan Carlos Velázquez Pérez figuran entre quienes se registraron para las coordinaciones distritales federales de Morena en San Luis Potosí, como parte del proceso de organización del partido rumbo a las elecciones de 2027.

      De acuerdo con la información conocida hasta ahora, García Castillo busca la coordinación del Distrito 3, con cabecera en Rioverde; Arreola Mallol, la del Distrito 6, en la capital, y Velázquez Pérez, la del Distrito 2, en Soledad de Graciano Sánchez.

      La convocatoria nacional contempló las 300 coordinaciones distritales federales del país, con registro del 1 al 4 de octubre mediante la plataforma del partido. Cada aspirante podía inscribirse para un solo distrito. 

      En San Luis Potosí, los nombres conocidos se distribuyen entre los siete distritos federales, aunque la relación no necesariamente comprende a todas las personas inscritas.

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      Por el Distrito 1, Matehuala, aparecen María Soledad Carreño Linares, Adalberto Martínez Carrera y María Guadalupe de la Garza. Para el Distrito 2 se conoce el registro de Juan Carlos Velázquez Pérez.

      En el Distrito 3, Rioverde, además de García Castillo, figuran María de los Ángeles Castillo Rodríguez y María Fe Airam García Martínez.

      Para el Distrito 4, Ciudad Valles, se conocen los nombres de Arturo Alonso García, Hilario Sánchez Lara, Pedro Chávez Nieto, Juan Humberto Velázquez Ventura, Nancy Jeanine García Martínez y César Ramos Clemente.

      En el Distrito 5, de la capital, aparece Christian Andre Doig Alvear Sánchez. Por el Distrito 6, además de Arreola Mallol, están Luis Emilio Rosas Montiel.

      Para el Distrito 7, Tamazunchale, figuran Yanet Hernández Trejo, Gregorio Cruz Martínez, José Blanco Barrios.

      Las solicitudes corresponden a la selección de coordinaciones partidistas; el registro no implica su aprobación ni constituye una candidatura formal a diputación federal

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      Por separado, la presidenta estatal de Morena, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, informó que del 8 al 18 de octubre permanece abierta la convocatoria para las coordinaciones municipales de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

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