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Nacional

Suspenden actividades no esenciales en 4 estados por "Simón"

Se prevén lluvias intensas y vientos fuertes desde la tarde del sábado en zonas afectadas

Por El Universal

Octubre 10, 2026 11:54 a.m.
A
Suspenden actividades no esenciales en 4 estados por Simón
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      Ante la proximidad del huracán Simón, actualmente categoría 4, autoridades de Michoacán, Jalisco, Colima y Nayarit decidieron suspender temporalmente las actividades no esenciales a partir de las 16:00 horas de este sábado 10 de octubre con el objetivo de salvaguardar la vida de las personas.

      La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que se prevé que el huracán impacte durante las primeras horas del domingo 11 de octubre en la zona comprendida entre los municipios de La Huerta y Tomatlán, Jalisco.

      ¿Qué municipios suspenderán actividades por Simón?

      La suspensión de actividades se aplicará en los estados de Michoacán, Jalisco, Colima y Nayarit en los siguientes municipios:

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      Jalisco

      Puerto Vallarta

      Cabo Corrientes

      Tomatlán

      La Huerta

      Cihuatlán

      Cuautitlán de García Barragán

      Villa Purificación

      San Sebastián del Oeste

      Mascota

      Talpa de Allende

      Colima

      Armería

      Tecomán

      Manzanillo

      Minatitlán

      Comala

      Michoacán

      Aquila

      Coahuayana

      Lázaro Cárdenas

      Nayarit

      Bahía de Banderas

      Compostela

      Xalisco

      San Blas

      Tepic

      Santiago Ixcuintla

      La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, pidió a los habitantes de estos municipios permanecer en sus viviendas si éstas son seguras y se encuentran fuera de zonas de riesgo.

      Con esto se busca que la mayoría de las personas se encuentren en sitios en donde se expongan menos a los efectos del fenómeno, pues se prevé que a partir de esta tarde comiencen las lluvias intensas y los fuertes vientos.

      Se pidió a los habitantes de áreas susceptibles de inundaciones o deslaves que se trasladen a los refugios temporales antes de las 16:00 horas para no correr riesgos innecesarios.

      También se solicitó la suspensión de actividades comerciales, recreativas y traslados no esenciales, y circular por carreteras, caminos y vialidades, especialmente en zonas cercanas a ríos y arroyos o expuestas a deslaves.

      La suspensión permanecerá vigente hasta que las autoridades informen que existen condiciones seguras para reanudar las actividades.

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