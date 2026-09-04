Animalistas obtienen suspensión provisional de corridas de toros
Los tribunales permiten continuar eventos taurinos con restricciones para evitar maltrato a los animales.
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Las organizaciones Animal Héroes y Peta Latino obtuvieron la suspensión provisional de las corridas de toros en las fiestas tradicionales de Sotuta, Ucú y Cansahcab.
Suspensión provisional y continuidad de eventos taurinos
Sin embargo, las resoluciones judiciales emitidas no favorecieron por completo a los colectivos protectores de los animales, pues permiten la continuidad de los eventos taurinos, ya que los tribunales los consideran una tradición en estas comunidades, por lo que se realizarán sin cambios en sus agendas.
Además de Sotuta, Ucú y Cansahcab, las asociaciones Animal Héroes y Peta Latino han obtenido amparos en contra de corridas de toros en Tixkokob, Temozón, Muna y Seyé.
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Restricciones legales para proteger a los animales
Los grupos animalistas recalcaron que la resolución judicial condiciona la realización de los eventos taurinos, siempre y cuando se garantice que no se infligirá sufrimiento ni maltrato físico a los astados ni a ningún otro animal en eventos taurinos.
Entre las restricciones se encuentra la prohibición del uso de espadas, toques, banderillas, rejones, puyas o cualquier instrumento equivalente que pueda provocar sangrado, dolor o estrés indebido a los animales.
Las organizaciones Animal Héroes y PETA Latino, que promovieron los recursos legales, señalaron que el uso de estos instrumentos contraviene las disposiciones del artículo 4 de la Constitución mexicana en materia de protección animal, así como la NOM-033.
Las agrupaciones adelantaron que continuarán con la vía legal para impedir el uso de instrumentos que provoquen lesiones o sufrimiento a los toros y otros animales que participen en corridas en Yucatán.
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