SNTE bloquea accesos al aeropuerto de Oaxaca: usuarios con boleto ingresan

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Maestros de la

del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)

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nuevamente los accesos al aeropuerto internacional de la ciudad de Oaxaca.Los docentes, sin embargo, permiten el ingreso a lasa losde avión.La madrugada de este martes, larepresentativa de la(CNTE) determinó continuar con la huelga nacional y con sus movilizaciones y protestas que realizan en diferentes estados del país donde tiene presencia.Losde la CNTE informaron que la asamblea calificó como nulas las respuestas del gobierno federal a sus demandas centrales, principalmente la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y de las reformas educativas de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.En Oaxaca, los maestros mantienen elen ely calles aledañas del Centro Histórico de la capital del estado.Se espera que los profesores tomen también la planta de almacenamiento de Pemex ubicada eny la, sobre la carretera Oaxaca-Cuacnopalan.