SNTE bloquea accesos al aeropuerto de Oaxaca: usuarios con boleto ingresan
La huelga nacional de la CNTE sigue activa tras rechazar respuestas del gobierno federal a sus demandas centrales.
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Maestros de laSección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) bloquearon
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nuevamente los accesos al aeropuerto internacional de la ciudad de Oaxaca.
Los docentes, sin embargo, permiten el ingreso a las instalaciones aeroportuarias a los usuarios con boleto de avión.
La madrugada de este martes, la asamblea nacional representativa de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) determinó continuar con la huelga nacional y con sus movilizaciones y protestas que realizan en diferentes estados del país donde tiene presencia.
Los líderes magisteriales de la CNTE informaron que la asamblea calificó como nulas las respuestas del gobierno federal a sus demandas centrales, principalmente la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y de las reformas educativas de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.
En Oaxaca, los maestros mantienen el plantón en el Zócalo y calles aledañas del Centro Histórico de la capital del estado.
Se espera que los profesores tomen también la planta de almacenamiento de Pemex ubicada en Santa María El Tule y la caseta de peaje Huitzo, sobre la carretera Oaxaca-Cuacnopalan.
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