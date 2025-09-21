Tabasco vivió jornada violenta

Una camioneta quemada, ponchallantas y mantas con amenazas, fue la jornada violenta que se presentó este sábado en Tabasco, justo en el marco de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En la avenida Cesar Sandino, una camioneta fue siniestrada por desconocidos y además dejaron una narcomanta con mensaje a la presidenta y en contra de autoridades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La zona fue acordonada por elementos de la SSPC y elementos de Protección Civil sofocaron el incendio.

Más tarde automovilistas denunciaron la colocación de ponchallantas sobre la avenida Luis Donaldo Colosio, afectando a varios autos.

Los hechos ocurrieron en una zona lejana a las naves del Parque Tabasco, en donde la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentaba su informe ante el gobernador, Javier May Rodríguez e integrantes de diversos sectores, sin que interfiriera en su desplazamiento o la de sus invitados.