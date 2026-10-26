logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¿Sabías qué?

Fotogalería

¿Sabías qué?

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Taddei Zavala deja el INE

Hoy presenta su renuncia a la Cámara de Diputados

Por El Universal

Octubre 26, 2026 03:00 a.m.
A
Taddei Zavala deja el INE
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad de México.- Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), presentará su renuncia este lunes a la Cámara de Diputados, luego de diversos señalamientos sobre presuntos actos de corrupción.

      Las irregularidades abarcan varios escándalos, entrega de contratos a modo, incumplimiento de obligaciones contractuales que derivan en pérdidas para el INE y proveedores familiares a sus colaboradores o relacionados directamente con ella de manera personal. El jueves, la Auditoría Superior de la Federación anunció que iniciará una investigación, pues posee suficientes indicios de corrupción y malos manejos de los recursos del instituto.

      "Las personas cumplimos ciclos. Las instituciones permanecen. La democracia mexicana debe seguir adelante", manifestó Taddei Zavala.

      "Se debe investigar"

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La vicecoordinadora del PAN en la Cámara Baja, Nohemí Luna, afirmó en redes sociales que la renuncia anunciada de Taddei era impostergable y su permanencia en el INE era políticamente insostenible.

      Sin embargo, dijo que no basta con esta dimisión. "Exigimos investigar los señalamientos, esclarecer responsabilidades, garantizar una sucesión transparente y blindar al INE de cualquier injerencia política".

      El presidente del PRI, Alejandro Moreno, sostuvo que las instituciones democráticas no pueden convertirse en espacios para colocar perfiles afines o empleados al servicio de Morena, porque "esa necedad de privilegiar las lealtades políticas por encima de la independencia institucional termina por destruir la confianza de los mexicanos".

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        INE anuncia salida de Taddei y borra comunicado
        INE anuncia salida de Taddei y borra comunicado

        INE anuncia salida de Taddei y borra comunicado

        SLP

        El Universal

        La consejera presidenta del INE renuncia en un contexto complicado.

        Noroña defiende a Taddei; Huerta exige su salida
        Noroña defiende a Taddei; Huerta exige su salida

        Noroña defiende a Taddei; Huerta exige su salida

        SLP

        El Universal

        El senador Noroña califica las críticas a Taddei como estrategia política.

        Canacar mantiene paro; Segob exige diálogo
        Canacar mantiene paro; Segob exige diálogo

        Canacar mantiene paro; Segob exige diálogo

        SLP

        El Universal

        Cámara del Autotransporte se niega a dialogar con el gobierno.

        No debe haber corrupción ni privilegios en la 4T, insiste Sheinbaum
        No debe haber corrupción ni privilegios en la 4T, insiste Sheinbaum

        No debe haber corrupción ni privilegios en la 4T, insiste Sheinbaum

        SLP

        El Universal

        El director del Infonavit informó sobre la estabilidad financiera y el apoyo a miles de familias en Michoacán.