Taddei Zavala deja el INE

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Ciudad de México.- Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), presentará su renuncia este lunes a la Cámara de Diputados, luego de diversos señalamientos sobre presuntos actos de corrupción.

Las irregularidades abarcan varios escándalos, entrega de contratos a modo, incumplimiento de obligaciones contractuales que derivan en pérdidas para el INE y proveedores familiares a sus colaboradores o relacionados directamente con ella de manera personal. El jueves, la Auditoría Superior de la Federación anunció que iniciará una investigación, pues posee suficientes indicios de corrupción y malos manejos de los recursos del instituto.

"Las personas cumplimos ciclos. Las instituciones permanecen. La democracia mexicana debe seguir adelante", manifestó Taddei Zavala.

"Se debe investigar"

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La vicecoordinadora del PAN en la Cámara Baja, Nohemí Luna, afirmó en redes sociales que la renuncia anunciada de Taddei era impostergable y su permanencia en el INE era políticamente insostenible.

Sin embargo, dijo que no basta con esta dimisión. "Exigimos investigar los señalamientos, esclarecer responsabilidades, garantizar una sucesión transparente y blindar al INE de cualquier injerencia política".

El presidente del PRI, Alejandro Moreno, sostuvo que las instituciones democráticas no pueden convertirse en espacios para colocar perfiles afines o empleados al servicio de Morena, porque "esa necedad de privilegiar las lealtades políticas por encima de la independencia institucional termina por destruir la confianza de los mexicanos".