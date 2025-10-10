Trabajadoras agrícolas, sin seguridad

Ciudad de México.- Al menos 90% de las mujeres trabajadoras agrícolas en México no cuentan con contrato escrito y 86.6% carecen de seguridad social; además, las empresas recurren a prácticas ilegales como entregar “pases” médicos en caso de accidentes laborales para evitar su afiliación al IMSS, advirtieron organizaciones de la sociedad civil.

El informe “Sembrando el cambio: Hacia un futuro justo para las trabajadoras agrícolas en México” documentó que la mayoría no accede a seguridad social, vacaciones, pago de prima vacacional, aguinaldo o utilidades.

Esta problemática es aún más común para las trabajadoras migrantes e indígenas, pues las empresas se aprovechan de su vulnerabilidad, desconocimiento de sus derechos laborales y carencia de otras oportunidades laborales.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en México habría 368 mil trabajadoras agrícolas: 48% se encuentran en una situación de pobreza multidimensional, 33.9% en pobreza moderada y 14.5% en pobreza extrema.

El 43% de las trabajadoras son adolescentes y jóvenes de entre 15 y 29 años, y 31% de ellas tienen entre 30 y 39 años. El 49.9% son madres de menores de 18 años, en contraste con 39.2% de los hombres. El 21.4% de las madres tienen hijos menores de cinco años y 14.3% menores de tres años.