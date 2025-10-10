Trabajadoras agrícolas, sin seguridad
Ciudad de México.- Al menos 90% de las mujeres trabajadoras agrícolas en México no cuentan con contrato escrito y 86.6% carecen de seguridad social; además, las empresas recurren a prácticas ilegales como entregar “pases” médicos en caso de accidentes laborales para evitar su afiliación al IMSS, advirtieron organizaciones de la sociedad civil.
El informe “Sembrando el cambio: Hacia un futuro justo para las trabajadoras agrícolas en México” documentó que la mayoría no accede a seguridad social, vacaciones, pago de prima vacacional, aguinaldo o utilidades.
Esta problemática es aún más común para las trabajadoras migrantes e indígenas, pues las empresas se aprovechan de su vulnerabilidad, desconocimiento de sus derechos laborales y carencia de otras oportunidades laborales.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en México habría 368 mil trabajadoras agrícolas: 48% se encuentran en una situación de pobreza multidimensional, 33.9% en pobreza moderada y 14.5% en pobreza extrema.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El 43% de las trabajadoras son adolescentes y jóvenes de entre 15 y 29 años, y 31% de ellas tienen entre 30 y 39 años. El 49.9% son madres de menores de 18 años, en contraste con 39.2% de los hombres. El 21.4% de las madres tienen hijos menores de cinco años y 14.3% menores de tres años.
no te pierdas estas noticias
Lluvias intensas en cinco estados
El Universal
SLP está afectado por una vaguada monzónica, que provocó el desbordamiento de ríos
Busca el gobierno recuperar 16 mmdp
El Universal
Dinero que se encuentra en juicio producto de diversos casos de huachicol fiscal