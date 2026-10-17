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Trabajadores del IMSS prevén un 6%

Por El Universal

Octubre 17, 2026 03:00 a.m.
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Trabajadores del IMSS prevén un 6%
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      Ciudad de México.- Aunque la exigencia de los trabajadores sindicalizados del IMSS es un aumento de 10% al salario tabular, esperan un ofrecimiento de entre 5% y 6%, señaló Eduardo Vinicio Martínez González, vocero de jubilados y pensionados del IMSS, en entrevista con El Universal.

      "Nosotros estamos luchando por el aumento salarial, eso no tiene negociación, queremos 10%, obvio, estamos conscientes que tal vez 10% directo al salario no puede ser posible, pero sí un aumento sustancial al salario, estamos esperando entre 5%, 6% al salario directo, al mensual, al tabular", explicó.

      Durante el bloqueo intermitente que realizaron este viernes enfrente de las oficinas centrales del IMSS, en Paseo de la Reforma, se le cuestionó si se aceptaría ese aumento inferior al que solicitan en su pliego petitorio, y respondió que los trabajadores deberán decidir. "Estarían valorando los trabajadores en activo este aumento".

      Dijo que el aumento de 10% es justo, porque los trabajadores a veces tienen que comprar medicamentos o insumos con sus propios recursos ante el desabasto que persiste desde el sexenio pasado.

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      Por su parte, Rafael Soto, vocero de los trabajadores sindicalizados del Centro Médico Nacional Siglo XXI, dijo que se aceptaría el aumento de 10% al salario tabular, si lo llegara a lograr el actual secretario general del sindicato, Rafael Olivos.

      "Si nos dan 10% que estamos exigiendo, los vamos a felicitar, pero no vamos a dejar de exigirles la destitución de Rafael Olivos, porque en el pliego petitorio hay varios puntos que tienen que ver con insumos, con plantillas completas, que tienen que ver, principalmente, con la destitución del Comité Ejecutivo Nacional y, por supuesto, con el salario", explicó el vocero.

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