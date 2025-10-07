logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

TECMUN

Fotogalería

TECMUN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Tras paro, UNAM retoma actividades

Por El Universal

Octubre 07, 2025 03:00 a.m.
A
Tras paro, UNAM retoma actividades

Ciudad de México.- En medio de amenazas de artefactos explosivos y desalojos a la comunidad estudiantil, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reanudó sus actividades académicas y administrativas en 39 de los 45 planteles de educación superior y media superior, luego del paro por las constantes amenazas digitales y por el asesinato de Jesús Israel en el CCH Sur.

En un comunicado, la secretaria General de la UNAM, Patricia Dolores Dávila Aranda, informó que 22 escuelas y facultades retornaron a clases, así como los nueve planteles de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP), cuatro del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) y cuatro Escuelas Nacionales (ENES).

Para el caso específico del CCH Sur, la secretaria detalló que se alcanzaron acuerdos con los estudiantes, que incluyen un cronograma para realizar actividades comprometidas y mesas de diálogo con padres de familia y profesores a fin de revisar los avances e incorporar planteamientos, con lo que se espera que se retomen clases la próxima semana.

Puntualizó que la UNAM demuestra que es capaz de enfrentar retos; sin embargo, tras el regreso a actividades se registró el desalojo de estudiantes en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la Facultad de Estudios Superiores Iztapalapa y en la Preparatoria 6 Antonio Caso por falsas amenazas de bomba.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Apresan a “Don José”, líder de banda criminal
Apresan a “Don José”, líder de banda criminal

Apresan a “Don José”, líder de banda criminal

SLP

El Universal

Ejecutan en Veracruz a excandidata del PT
Ejecutan en Veracruz a excandidata del PT

Ejecutan en Veracruz a excandidata del PT

SLP

El Universal

Intensifica EU cerco a cárteles
Intensifica EU cerco a cárteles

Intensifica EU cerco a cárteles

SLP

El Universal

Departamento del Tesoro sanciona a 8 mexicanos y 12 empresas vinculados al narco

Capturan a presunto feminicida de regidora
Capturan a presunto feminicida de regidora

Capturan a presunto feminicida de regidora

SLP

El Universal