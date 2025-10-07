Tras paro, UNAM retoma actividades

Ciudad de México.- En medio de amenazas de artefactos explosivos y desalojos a la comunidad estudiantil, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reanudó sus actividades académicas y administrativas en 39 de los 45 planteles de educación superior y media superior, luego del paro por las constantes amenazas digitales y por el asesinato de Jesús Israel en el CCH Sur.

En un comunicado, la secretaria General de la UNAM, Patricia Dolores Dávila Aranda, informó que 22 escuelas y facultades retornaron a clases, así como los nueve planteles de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP), cuatro del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) y cuatro Escuelas Nacionales (ENES).

Para el caso específico del CCH Sur, la secretaria detalló que se alcanzaron acuerdos con los estudiantes, que incluyen un cronograma para realizar actividades comprometidas y mesas de diálogo con padres de familia y profesores a fin de revisar los avances e incorporar planteamientos, con lo que se espera que se retomen clases la próxima semana.

Puntualizó que la UNAM demuestra que es capaz de enfrentar retos; sin embargo, tras el regreso a actividades se registró el desalojo de estudiantes en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la Facultad de Estudios Superiores Iztapalapa y en la Preparatoria 6 Antonio Caso por falsas amenazas de bomba.

