Trasladan a “El Apá” a Cefereso de Guanajuato
AGUASCALIENTES, Ags.- Alberto “El Apá”, también conocido con los alias de “El Viejito” o “El 10”, detenido el 5 de noviembre en Jalisco como presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Aguascalientes, fue trasladado a un Cereso federal de Guanajuato, dado su nivel de peligrosidad.
“El Apá” fue detenido el pasado 5 de noviembre en el municipio de Tonalá, mediante un operativo coordinado entre elementos de las Agencias de Investigación Criminal (AIC) de los estados de Aguascalientes y Jalisco, con base en una orden de aprehensión por su presunta participación en delitos de alto impacto.
El fiscal del estado, Manuel Alonso García, señaló que el detenido era operador logístico y criminal del cártel y está relacionado con la comisión de los delitos de privación de la libertad, trece homicidios calificados y dos más en grado de tentativa, dos secuestros, narcotráfico y extorsión. Entre sus víctimas podrían estar varios locatarios del Centro Comercial Agropecuario y propietarios de bares.
La FGE indicó que derivado de las investigaciones en curso y atendiendo a protocolos de seguridad, se llevó a cabo el traslado de Alberto “N”, al Cefereso del Estado de Guanajuato.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Localizan dos camionetas calcinadas en Huixcolotla
El Universal
Fueron utilizadas en ataque armado que dejó tres policías muertos
Ataque explosivo a taller mecánico deja 2 muertos
El Universal
Sujetos armados dispararon contra el lugar, además de lanzar artefactos explosivos