Trasladan a “El Apá” a Cefereso de Guanajuato

Por El Universal

Noviembre 08, 2025 03:00 a.m.
AGUASCALIENTES, Ags.- Alberto “El Apá”, también conocido con los alias de “El Viejito” o “El 10”, detenido el 5 de noviembre en Jalisco como presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Aguascalientes, fue trasladado a un Cereso federal de Guanajuato, dado su nivel de peligrosidad.

“El Apá” fue detenido el pasado 5 de noviembre en el municipio de Tonalá, mediante un operativo coordinado entre elementos de las Agencias de Investigación Criminal (AIC) de los estados de Aguascalientes y Jalisco, con base en una orden de aprehensión por su presunta participación en delitos de alto impacto.

El fiscal del estado, Manuel Alonso García, señaló que el detenido era operador logístico y criminal del cártel y está relacionado con la comisión de los delitos de privación de la libertad, trece homicidios calificados y dos más en grado de tentativa, dos secuestros, narcotráfico y extorsión. Entre sus víctimas podrían estar varios locatarios del Centro Comercial Agropecuario y propietarios de bares.

La FGE indicó que derivado de las investigaciones en curso y atendiendo a protocolos de seguridad, se llevó a cabo el traslado de Alberto “N”, al Cefereso del Estado de Guanajuato.

