FGR asegura nueve millones de productos pirata en 2026

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De enero a la primera semana de junio del 2026, la

(FGR) ha

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que en el mismo periodo de 2025.En un comunicado, la FGR informó que de acuerdo con los resultados obtenidos por lade Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial (), adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC) de enero a la primera semana de junio de 2025, aseguraronEn tanto que, en el mismo periodo de 2026, se incautaron, que representa unEn este año la FGR ha cumplimentadode aprehensión obsequiadas por los jueces federales y el(MPF) acumulapor introducción al país, distribución o venta de productos "pirata".En el marco de la conmemoración dely la Piratería, la FGR destacó que la introducción al país, distribución o venta de productos falsificados o "pirata" no solo, también pone eny la seguridad de las personas.La FGR, a través de la, subrayó que mantiene acciones paraestos delitos en coordinación con las distintas autoridades de los tres órdenes de gobierno, la industria del entretenimiento y la, entre otras.