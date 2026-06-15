FGR asegura nueve millones de productos pirata en 2026
La Fiscalía ha cumplido cinco órdenes de aprehensión y vinculado a 11 personas por piratería.
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De enero a la primera semana de junio del 2026, laFiscalía General de la República (FGR) ha asegurado
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36 veces más productos "pirata" que en el mismo periodo de 2025.
En un comunicado, la FGR informó que de acuerdo con los resultados obtenidos por la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial (FEIDCDP), adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC) de enero a la primera semana de junio de 2025, aseguraron 259 mil 107 productos falsificados.
En tanto que, en el mismo periodo de 2026, se incautaron nueve millones 317 mil 464 productos, que representa un incremento tres mil 500%.
En este año la FGR ha cumplimentado cinco de las seis órdenes de aprehensión obsequiadas por los jueces federales y el Ministerio Público de la Federación (MPF) acumula 11 vinculaciones a proceso por introducción al país, distribución o venta de productos "pirata".
En el marco de la conmemoración del Día Mundial contra la Falsificación y la Piratería, la FGR destacó que la introducción al país, distribución o venta de productos falsificados o "pirata" no solo afecta a las empresas, también pone en riesgo la salud y la seguridad de las personas.
La FGR, a través de la FEIDCDP, subrayó que mantiene acciones para investigar y combatir estos delitos en coordinación con las distintas autoridades de los tres órdenes de gobierno, la industria del entretenimiento y la Policía Cibernética, entre otras.
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