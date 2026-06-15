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Nacional

Chofer mexicano pone partidos de la Copa del Mundo en su autobús

La iniciativa permite a usuarios seguir encuentros como Brasil vs Marruecos mientras se trasladan en transporte público.

Por El Universal

Junio 15, 2026 02:58 p.m.
A
Chofer mexicano pone partidos de la Copa del Mundo en su autobús
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      La fiebre por la Copa del Mundo de la FIFA 2026 se vive con intensidad en todo el mundo, y

      México
      no es la excepción al ser una de las tres sedes del torneo. Con el arranque de los partidos, la pasión del público

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      mexicano ha quedado en evidencia, abarrotando estadios y fan fest en las primeras jornadas para disfrutar de cada encuentro.
      Con un calendario de 104 partidos y actividad prácticamente ininterrumpida, los aficionados han buscado distintas formas de no perderse ni un solo compromiso, encontrando en cualquier rincón el lugar ideal para seguir la acción.
      Un claro ejemplo se vivió en la ciudad de Acapulco, Guerrero, donde un operador de transporte público decidió llevar la experiencia mundialista a otro nivel al instalar una pantalla en su autobús. De esta forma, mientras trabaja, sus pasajeros pueden disfrutar de los partidos durante sus trayectos rumbo al trabajo o de regreso a casa.
      La escena, que no tardó en volverse viral, muestra cómo, en plena ruta, los usuarios pudieron seguir el duelo entre Brasil y Marruecos, el cual terminó en empate, convirtiendo un viaje cotidiano en una experiencia futbolera única.
      Entre los comentarios, varios usuarios de redes sociales aplaudieron el gesto y recordaron las limitaciones impuestas por la FIFA para la transmisión de los partidos en espacios públicos, destacando que el ingenio mexicano puede superar cualquier restricción.

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