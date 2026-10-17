Trudy mantiene alerta por lluvias

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Ciudad de México.- El huracán Trudy bajó este viernes a categoría 1 frente a las costas del Pacífico, tras los datos recabados por un avión cazahuracanes, aunque mantiene la alerta por lluvias intensas en el sur y occidente del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

La nueva degradación del fenómeno ocurre horas después de haber alcanzado la categoría 3 durante la madrugada y de registrar la categoría 2 hacia el mediodía, en una actualización del organismo meteorológico.

A las 12:00 hora local, el centro del ciclón se localizó a aproximadamente 370 kilómetros al suroeste de Acapulco, y a 515 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, con un desplazamiento hacia el nor-noroeste a siete kilómetros por hora.

Asimismo, el organismo precisó que la circulación del fenómeno meteorológico originará precipitaciones intensas en los estados de Guerrero, Oaxaca, Colima y Michoacán

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Debido a esto, las autoridades mexicanas, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, mantienen una zona de prevención por efectos de viento de huracán desde Manzanillo, Colima, hasta Playa Pérula, Jalisco.

Por otra parte, la tormenta tropical Simon se localizó a 220 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 445 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, con vientos de 65 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el noroeste a 15 kilómetros por hora.

Este segundo sistema generará lluvias muy fuertes, rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora y oleaje de dos a tres metros de altura en el sur del estado de Baja California Sur.