Roban tanque de gas cloro en Fracción del Aguaje; emiten alerta
Interapas y PC señaló que es altamente tóxico; se pide a la población no manipularlo y reportar su ubicación
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Interapas y la dirección de Protección Civil capitalina alertaron a la población por el robo de un cilindro de gas cloro registrado en un pozo ubicado en la zona de Fracción del Aguaje.
Esta situación, ya fue notificada a las autoridades de Seguridad Pública y Protección Civil Municipal y Estatal, así como la Guardia Nacional, quienes realizan las acciones correspondientes para localizar el cilindro y prevenir cualquier riesgo para la población.
Interapas y Protección Civil hacen un llamado urgente a la ciudadanía para que, en caso de localizar el cilindro de gas cloro, no lo toque, no se acerque y no intente moverlo o manipularlo.
El gas cloro es una sustancia altamente tóxica y peligrosa. La exposición puede provocar afectaciones graves a la salud y, dependiendo de la concentración y el tiempo de contacto, puede tener consecuencias fatales por inhalación o contacto con la piel.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Se solicita a la población mantenerse alejada de cualquier cilindro que pudiera corresponder al equipo sustraído y reportar inmediatamente su ubicación a las autoridades, evitando acercarse al sitio.
Los reportes pueden canalizarse al número de emergencia 911, al teléfono de Atención Ciudadana 072 o al número de emergencias de Protección Civil Municipal 4444203061.
Robo de gas cloro en Querétaro genera alerta para SLP
Se informó que es altamente tóxico y puede ser fatal si se inhala o hay contacto con la piel
no te pierdas estas noticias
Roban tanque de gas cloro en Fracción del Aguaje; emiten alerta
Redacción
Interapas y PC señaló que es altamente tóxico; se pide a la población no manipularlo y reportar su ubicación
RGC pide a Sedeco publicar contratos con firma de gestoría
Rubén Pacheco
Cuestionó la reserva de información sobre los documentos
Conceden amparo a hijo de diputada contra detención: FGE
Rubén Pacheco
Quedó suspendida la orden mientras se resuelve el caso del accidente donde falleció una mujer