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Roban tanque de gas cloro en Fracción del Aguaje; emiten alerta

Interapas y PC señaló que es altamente tóxico; se pide a la población no manipularlo y reportar su ubicación

Por Redacción

Agosto 17, 2026 12:17 p.m.
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Roban tanque de gas cloro en Fracción del Aguaje; emiten alerta
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      Interapas y la dirección de Protección Civil capitalina alertaron a la población por el robo de un cilindro de gas cloro registrado en un pozo ubicado en la zona de Fracción del Aguaje.

      Esta situación, ya fue notificada a las autoridades de Seguridad Pública y Protección Civil Municipal y Estatal, así como la Guardia Nacional, quienes realizan las acciones correspondientes para localizar el cilindro y prevenir cualquier riesgo para la población.

      Interapas y Protección Civil hacen un llamado urgente a la ciudadanía para que, en caso de localizar el cilindro de gas cloro, no lo toque, no se acerque y no intente moverlo o manipularlo.

      El gas cloro es una sustancia altamente tóxica y peligrosa. La exposición puede provocar afectaciones graves a la salud y, dependiendo de la concentración y el tiempo de contacto, puede tener consecuencias fatales por inhalación o contacto con la piel.

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      Se solicita a la población mantenerse alejada de cualquier cilindro que pudiera corresponder al equipo sustraído y reportar inmediatamente su ubicación a las autoridades, evitando acercarse al sitio.

      Los reportes pueden canalizarse al número de emergencia 911, al teléfono de Atención Ciudadana 072 o al número de emergencias de Protección Civil Municipal 4444203061.

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