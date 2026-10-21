Va CDMX por el récord de la Catrina más alta

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CIUDAD DE MÉXICO.- Con motivo del Día de Muertos, la Ciudad de México buscará romper un récord Guinness con la Catrina más alta del mundo que se colocará en la ofrenda monumental del Zócalo capitalino.

La figura de 32 metros de alto, que rendirá homenaje al ilustrador José Guadalupe Posada, ya está en construcción, adelantó Argel Gómez Concheiro, subsecretario de Grandes Festivales, quien precisó que el récord lo tiene Puerto Vallarta con una catrina de 28 metros de alto.

"Llegaremos a 32, de tal manera que tendremos el récord de la Catrina más alta del mundo. El proyecto implica un desafío arquitectónico importante, pero estamos seguros de que será un gran homenaje".

La jefa de Gobierno, Clara Brugada afirmó que será una figura "de pálido rostro y sombrero aristocrático, que se burla de las apariencias, del clasismo y de quienes no se apegan a sus raíces".

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La secretaria de Cultura de la CDMX, Ana Francis López, detalló que la ofrenda monumental del Zócalo contará con cuatro elementos estéticos: la catrina monumental, un campo de cempasúchil con 100 mil flores del suelo de conservación, una exposición de "ajolotes en el corazón" e iluminación.