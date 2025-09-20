Vandalizan secundaria técnica en Tultitlán

TULTITLÁN, Méx.- En menos de un mes, la secundaria Técnica 136 ha sido vandalizada en dos ocasiones, lo que ya provocó que padres de familia decidieran dejar de enviar a clases a sus hijos, al considerar que no existen las condiciones de seguridad para los estudiantes.

La institución de educación pública se encuentra ubicada en la colonia Ampliación Buenavista y en dos ocasiones sujetos ingresaron para romper computadoras, vidrios, puertas y herrería, sin robar nada, contó Adriana Rojas, madre de familia. Además, desaparecieron todas las llaves de los salones y de la dirección escolar.

El primer día que se registraron estos actos, fue el pasado 25 de agosto del presente año, situación que se repitió el miércoles 17 de septiembre; ambos hechos fueron denunciados ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). Sin embargo, no han obtenido respuesta.

“Ahorita los padres de familia están inconformes porque entraron a vandalizar. No hay seguridad porque hicieron destrozos en el mobiliario, cristales, puertas, protecciones”, comentó Adrioana Rojas.

Por estos hechos se tiene programada una reunión entre autoridades municipales y escolares para el róximo lunes 22 de septiembre.