logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MÉXICO LINDO Y QUERIDO

Fotogalería

MÉXICO LINDO Y QUERIDO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Vandalizan secundaria técnica en Tultitlán

Por El Universal

Septiembre 20, 2025 03:00 a.m.
A
Vandalizan secundaria técnica en Tultitlán

TULTITLÁN, Méx.- En menos de un mes, la secundaria Técnica 136 ha sido vandalizada en dos ocasiones, lo que ya provocó que padres de familia decidieran dejar de enviar a clases a sus hijos, al considerar que no existen las condiciones de seguridad para los estudiantes.

La institución de educación pública se encuentra ubicada en la colonia Ampliación Buenavista y en dos ocasiones sujetos ingresaron para romper computadoras, vidrios, puertas y herrería, sin robar nada, contó Adriana Rojas, madre de familia. Además, desaparecieron todas las llaves de los salones y de la dirección escolar.

El primer día que se registraron estos actos, fue el pasado 25 de agosto del presente año, situación que se repitió el miércoles 17 de septiembre; ambos hechos fueron denunciados ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). Sin embargo, no han obtenido respuesta.

“Ahorita los padres de familia están inconformes porque entraron a vandalizar. No hay seguridad porque hicieron destrozos en el mobiliario, cristales, puertas, protecciones”, comentó Adrioana Rojas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por estos hechos se tiene programada una reunión entre autoridades municipales y escolares para el róximo lunes 22 de septiembre.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Decomisan armas y droga en penal de Culiacán
Decomisan armas y droga en penal de Culiacán

Decomisan armas y droga en penal de Culiacán

SLP

El Universal

Finalizan militares haitianos práctica en México
Finalizan militares haitianos práctica en México

Finalizan militares haitianos práctica en México

SLP

AP

Parte de un acuerdo bilateral que se inscribe en el plan de Haití de revivir sus fuerzas armadas

Juárez se tiñe de sangre
Juárez se tiñe de sangre

Juárez se tiñe de sangre

SLP

El Universal

Ataques armados durante la noche del jueves y la madrugada del viernes

Niegan la SHCP y Pemex detalles de su inversión
Niegan la SHCP y Pemex detalles de su inversión

Niegan la SHCP y Pemex detalles de su inversión

SLP

El Universal

Más de 780 mil millones de pesos es el presupuesto que recibirá la petrolera en 2026