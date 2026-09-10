Nissan Versa se mantiene como el auto más vendido en México

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El Nissan Versa se mantiene como el automóvil más vendido en México, al registrar 36 mil 984 unidades comercializadas entre enero y junio de 2026, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) retomadas por la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

El modelo producido en Aguascalientes superó por un margen estrecho al Chevrolet Aveo, que alcanzó 35 mil 352 unidades durante el mismo periodo. En tercer lugar apareció el Kia K3, fabricado en Nuevo León, con 29 mil 118 vehículos vendidos.

La diferencia entre el Versa y el Aveo fue de apenas mil 632 unidades, lo que muestra una competencia más cerrada por el primer lugar del mercado nacional.

Aunque suele ser identificado de manera general como un automóvil compacto, el Versa pertenece oficialmente al segmento de los subcompactos, categoría que durante el primer semestre presentó un crecimiento anual de 14.4 por ciento.

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En conjunto, el mercado mexicano cerró la primera mitad de 2026 con 754 mil 518 vehículos ligeros nuevos vendidos, un incremento de 5.3 por ciento frente al mismo periodo de 2025 y el nivel más alto registrado para un primer semestre.

Nissan también conservó el liderazgo entre las armadoras, con 127 mil 99 unidades, equivalentes al 16.8 por ciento del mercado. Le siguieron General Motors, Grupo Volkswagen, Toyota y Kia.

Las cifras disponibles hasta julio muestran que la venta total de vehículos continuó creciendo: el acumulado de los primeros siete meses alcanzó 885 mil 349 unidades, 5 por ciento más que un año antes. Sin embargo, el último desglose público consultado por modelo corresponde al cierre de junio.

Datos de AMDA e Inegi