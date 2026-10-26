Venganza, el móvil de 2 feminicidios en Chiapas

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Tuxtla Gutiérrez, Chis.- La venganza fue el motivo del feminicidio de la señora Miriam Cruz Alpuche y de su nieta de 12 años, en la comunidad Xochimilco Viejo, en el municipio de Ostuacán, perpetrado por Armando "N" y Andrés "N", quien la noche de este sábado murió tras ser linchado por habitantes del lugar, informó la Fiscalía General del Estado de Chiapas.

Según el fiscal Jorge Luis Llaven Abarca, "el móvil fue una venganza personal que tenía el imputado Armando ´N´, El Melo. Se ha establecido también que Andrés ´N´, El Cera, había sido detenido en 2023 por el delito de robo con violencia.

La mujer de 55 años y la menor fueron reportadas como desaparecidas el pasado lunes 19 de octubre; Miriam Cruz fue localizada cerca de un potrero, y la menor la tarde del viernes.

El sábado pasado Armando y Andrés fueron detenidos por su responsabilidad en el feminicidio de Miriam Cruz y su nieta. Cuando ambos sujetos eran trasladados a la cárcel de la presidencia municipal de Ostuacán, un grupo de pobladores, con piedras y palos, arrebató a la policía a los detenidos porque corría el rumor de que eran "inocentes" y los iban a liberar.

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Los pobladores lincharon a los presuntos feminicidas; Andrés "N" fue decapitado frente a las oficinas de la alcaldía.