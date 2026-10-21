Veracruz y Oaxaca sufren por las lluvias

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XALAPA, Ver.- Tras la disipación del frente frío número 2 sobre el suroeste del Golfo de México, los niveles de los principales ríos del sur de Veracruz comenzaron a descender y con ello a bajar las inundaciones en una docena de municipios afectados.

Aproximadamente son 60 municipios con algún tipo de afectación, de los cuales, una docena del sur de la entidad sufrieron los mayores estragos: 11 muertos en los municipios de Coatzacoalcos y Las Choapas, así como más de 100 colonias con inundaciones.

Las fuertes lluvias y vientos afectaron a 284 mil usuarios de la Comisión Federal de Electricidad; en el 98% se restableció el servicio.

Las inundaciones más fuertes ocurrieron la madrugada del lunes en los municipios de Uxpanapa, Moloacán, Nanchital, Coatzacoalcos, Agua Dulce, Ixhuatlán del Sureste, Catemaco, Tatahuicapan de Juárez, Soteapan, Acayucan, Mecayapan y Santiago Tuxtla.

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En las partes bajas del río Coatzacoalcos y el Aguadulcita, las inundaciones comenzaron a ceder en los municipios afectados, entre ellos Coatzacoalcos, Nanchital y Agua Dulce, donde las autoridades de los tres niveles de gobierno mantienen planes de ayuda y refugios habilitados.

En el municipio de Nanchital un total de 317 familias fueron trasladadas a albergues. En Coatzacoalcos —donde cuatro mujeres de una familia murieron al caer una barda sobre su vivienda— las brigadas efectuaron labores operativas en 15 colonias.

En Agua Dulce, un total de 11 colonias resultaron afectadas; mientras que en Ixhuatlán del Sureste fueron siete localidades; en tanto, en Acayucan se reportaron siete zonas impactadas por desprendimiento de techos.

Daños en Oaxaca

Las lluvias han dejado deslaves, daños en carreteras e interrupciones del sistema de energía eléctrica en regiones Mazateca y Cuenca del Papaloapan.

En la Sierra Mazateca se reportan afectaciones por caídas de árboles y deslizamiento de ladera en la carretera federal 182 en el municipio de San Juan Coatzóspam; en el camino a San Isidro se registraron deslizamientos de laderas y caída de ramas; y en Santa María Teopoxco se afectó el camino a Villa Nueva.