logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ENTRE SUEÑOS Y SOMBRAS

Fotogalería

ENTRE SUEÑOS Y SOMBRAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Vinculan a proceso a militar por abuso sexual

Por El Universal

Septiembre 08, 2025 03:00 a.m.
A
Vinculan a proceso a militar por abuso sexual

CANCÚN, QR.- Un Juez de Control vinculó a proceso a Jairo “N”, elemento castrense, por su probable participación en los delitos de abuso sexual, privación de la libertad y lesiones en agravio de una menor de 9 años, cometidos dentro de la Guarnición Militar de Cozumel.

La Fiscalía General de Quintana Roo (FGE) informó que de acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron la noche del 30 de agosto en la colonia Centro de Cozumel.

El imputado, presuntamente, trasladó a la niña en una motocicleta hasta un domicilio dentro de la Guarnición Militar.

Después la llevó a un área verde, donde habría cometido actos de abuso sexual y la amenazó con hacer daño a su madre si revelaba lo sucedido.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La víctima fue abandonada en una rampa de desembarque de lanchas ubicada en la avenida Rafael E. Melgar, donde posteriormente fue localizada.

Tras el desahogo de pruebas, el Juez de Control determinó dictar auto de vinculación a proceso contra Jairo “N” e imponerle prisión preventiva oficiosa, medida que permanecerá vigente durante el tiempo que dure el proceso judicial.

La FGE señaló que continuará con las diligencias correspondientes y reiteró que este caso se persigue bajo los principios de protección a la niñez y garantía de derechos humanos, con el objetivo de evitar impunidad en delitos de violencia sexual contra menores.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Se registran más de 21 mil sismos en México
Se registran más de 21 mil sismos en México

Se registran más de 21 mil sismos en México

SLP

El Universal

Avanzan programas del Bienestar: CSP
Avanzan programas del Bienestar: CSP

Avanzan programas del Bienestar: CSP

SLP

El Universal

La presidenta continúa con la gira de trabajo de su Primer Informe, por el estado de Tamaulipas

Vinculan a proceso a militar por abuso sexual
Vinculan a proceso a militar por abuso sexual

Vinculan a proceso a militar por abuso sexual

SLP

El Universal

Ley 73 del Seguro Social se encuentra en fase final
Ley 73 del Seguro Social se encuentra en fase final

Ley 73 del Seguro Social se encuentra en fase final

SLP

El Universal