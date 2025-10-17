logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CUAUHTÉMOC SLP

Fotogalería

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CUAUHTÉMOC SLP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Viven nueva jornada de violencia en Sinaloa

Por El Universal

Octubre 17, 2025 03:00 a.m.
A
Viven nueva jornada de violencia en Sinaloa

Culiacán, Sin.- En el Palacio Municipal de Navolato, hombres armados dispararon contra un joven que perseguían, dejando a tres personas heridas, entre ellas a una estudiante de 14 años.

La información que se conoció es que un joven que jugaba en las canchas deportivas de la plazuela principal de Navolato fue blanco de un ataque a balazos, por lo que éste se refugió en el edificio del ayuntamiento, hasta donde fue seguido por sus agresores, los cuales huyeron luego de perpetrar el ataque.

Durante la agresión en el ayuntamiento, el joven resultó herido, además de una estudiante de bachillerato, Samira “N”, de 14 años, y un empleado municipal, Paul “N”, de 42 años, víctimas colaterales.

Los cuerpos de auxilio brindaron atención a las tres personas heridas en el Palacio municipal y luego fueron trasladadas a hospitales; en tanto, la Policía Estatal, el Ejército y la Marina desplegaron un intenso operativo para localizar a los agresores.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En tanto, en la sindicatura de Tepuche, al extremo norte de Culiacán, elementos del Ejército que patrullaban la zona, fueron blanco de un grupo armado.

El jefe al mando de su grupo, el mayor Jesús, de las Fuerzas Especiales, murió y dos militares más resultaron heridos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Atacan fiscalía con explosivos
Atacan fiscalía con explosivos

Atacan fiscalía con explosivos

SLP

El Universal

Delincuentes lanzan con drones artefactos contra el edificio de la Unidad Antisecuestro en Tijuana

Rechazan cancelación de 50 visas a políticos
Rechazan cancelación de 50 visas a políticos

Rechazan cancelación de 50 visas a políticos

SLP

El Universal

Analiza la FGJ pruebas en crimen de abogado
Analiza la FGJ pruebas en crimen de abogado

Analiza la FGJ pruebas en crimen de abogado

SLP

El Universal

Capitán de la Marina es relevado tras una denuncia
Capitán de la Marina es relevado tras una denuncia

Capitán de la Marina es relevado tras una denuncia

SLP

El Universal

Acusó que el huachicol fiscal nació en el sexenio pasado