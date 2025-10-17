Viven nueva jornada de violencia en Sinaloa

Culiacán, Sin.- En el Palacio Municipal de Navolato, hombres armados dispararon contra un joven que perseguían, dejando a tres personas heridas, entre ellas a una estudiante de 14 años.

La información que se conoció es que un joven que jugaba en las canchas deportivas de la plazuela principal de Navolato fue blanco de un ataque a balazos, por lo que éste se refugió en el edificio del ayuntamiento, hasta donde fue seguido por sus agresores, los cuales huyeron luego de perpetrar el ataque.

Durante la agresión en el ayuntamiento, el joven resultó herido, además de una estudiante de bachillerato, Samira “N”, de 14 años, y un empleado municipal, Paul “N”, de 42 años, víctimas colaterales.

Los cuerpos de auxilio brindaron atención a las tres personas heridas en el Palacio municipal y luego fueron trasladadas a hospitales; en tanto, la Policía Estatal, el Ejército y la Marina desplegaron un intenso operativo para localizar a los agresores.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En tanto, en la sindicatura de Tepuche, al extremo norte de Culiacán, elementos del Ejército que patrullaban la zona, fueron blanco de un grupo armado.

El jefe al mando de su grupo, el mayor Jesús, de las Fuerzas Especiales, murió y dos militares más resultaron heridos.