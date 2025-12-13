logo pulso
Volcadura de autobús en la México-Tampico deja cinco muertos

Un camión de pasajeros de la línea Futura se precipitó a una ladera en Tlanchinol; el saldo preliminar es de 20 personas lesionadas

Por El Universal

Diciembre 13, 2025 08:10 a.m.
A
Volcadura de autobús en la México-Tampico deja cinco muertos

PACHUCA, Hgo.- Cinco personas sin vida y 20 más lesionadas es el saldo preliminar de la volcadura de un autobús de pasajeros ocurrido sobre la carretera México–Tampico, en el municipio de Tlanchinol, en el estado de Hidalgo.

De acuerdo con el reporte, el accidente sobrevino la madrugada de este sábado alrededor de las 03:00 horas, en que la unidad de la línea Futura, con número económico 9126 y placas de circulación 33-HA-4T, que había salido de Pachuca con destino a Huejutla, perdió el control y se precipitó a una ladera.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil, así como corporaciones de seguridad y cuerpos de rescate, quienes brindaron atención a las personas lesionadas y realizaron las labores de auxilio correspondientes.

De manera preliminar se informó que cinco personas fallecieron y al menos 20 más resultaron heridas, varias de ellas de gravedad.

Hasta el momento no se ha determinado la causa del accidente; sin embargo, ya se iniciaron las investigaciones correspondientes.

Entre las personas lesionadas se encuentran Raúl Hernández Hernández, de 37 años, originario de Xochiatipan; Yedic Ramírez Hernández, de 61 años; y Adán Nelly Cruz, de San Felipe Orizatlán. También resultó herido Brígido Antonio Arredondo, de 30 años, originario de Huazalingo.

Asimismo, se reportó a Esbeydy Trinidad Ramírez, de 32 años, de Huejutla; Guadalupe Rodríguez Morales, de Chicontepec, Veracruz; Eulalio Santos, de Huejutla; José Eduardo Hernández, de Platón Sánchez, Veracruz; José Hernández, Filemón Martínez y Catalina Hernández Hilario, originarios de Huejutla; así como Miguel Marcelo Hernández, de 16 años.

En la lista de lesionados también se encuentran Esteban García, de Texcoco, Estado de México; José Manuel Hernández, de Pahuatlán; Maximino Hernández, de Huejutla; María Gregorio Francisco, de la Ciudad de México; Bertha Beltrán, de Huejutla; Abraham Mateo Hernández, de ocho años; además de Lorena Villarreal y Samir Uraga, ambos de la Ciudad de México.

