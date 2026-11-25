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El Zoológico de León cerrará sus puertas al público a partir de este 25 de noviembre a causa del brote de influenza aviar (H5N1) que ha derivado en la muerte de varias especies.

La administración del parque informó que la suspensión de actividades será de manera temporal por recomendación de las autoridades sanitarias del nivel federal.

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La medida refuerza los trabajos de prevención tomados para cortar la cadena de contagios, provocada por la permanente visita de aves silvestres migratorias y la identificación de posibles casos en otras especies, se indicó en un comunicado.El 14 de noviembre pasado se reportó la muerte de tres gansos, dos patos silvestres y un zopitote por influenza aviar.El cierre del ZooLeón se determinó tras confirmarse la presencia del virus en dos mamíferos fallecidos.El patronato del parque indicó que con la suspensión se busca reducir riesgos de transmisión, fortalecer los protocolos de bioseguridad y evitar la propagación del virus, mediante acciones oportunas de prevención y vigilancia epidemiológica, en coordinación con las autoridades competentes."Durante este periodo, el personal especializado continuará con la alimentación, atención veterinaria y monitoreo permanente de los ejemplares, garantizando su cuidado y protección".Explicó que la reapertura estará sujeta a la evolución de la situación sanitaria y a las valoraciones técnicas de las autoridades correspondientes.Señaló que, ante la recomendación de las autoridades de salud, el Gobierno de León ha reforzado acciones en los distintos espacios públicos que tienen la presencia de aves migratorias."El Parque Zoológico de León agradece la comprensión de la ciudadanía y reitera que actuar a tiempo es fundamental para prevenir contagios, proteger la salud pública y salvaguardar la vida animal".Dijo que la Secretaría para la Reactivación Económica evalúa alternativas de apoyo para los comerciantes que ofertan productos en el ZooLeón.