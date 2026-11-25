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Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, reconoció la colaboración con México contra los grupos de la delincuencia organizada y calificó como "impresionante" la detención de objetivos prioritarios.

Al encabezar la ceremonia para conmemorar el Día de Acción de Gracias, en el marco del 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos, Johnson hizo una oración por los cuatro militares que murieron este fin de semana durante el operativo para capturar en Sinaloa a Fausto Isidro Meza Flores, "El Chapo Isidro".

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"Dediquemos unos minutos, ya sea para orar o, si no son creyentes, para reflexionar, y enviemos nuestros pensamientos a las familias de los cuatro miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas que perdieron la vida este fin de semana."Pensemos también en quienes resultaron heridos este fin de semana mientras trabajaban para promover el Estado de derecho, el orden, la paz, la prosperidad y la seguridad en esta nación", dijo el diplomático estadounidense, acompañado de su esposa Alina Johnson.Al destacar la colaboración con México en temas comerciales y de seguridad, el diplomático destacó que el gobierno mexicano ha hecho 188 traslados de delincuentes a Estados Unidos, poniéndolos bajo custodia, mientras que su país ha devuelto a más de 361.